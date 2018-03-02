"أجور متأخرة" تغضب حراس المدارس في وزان

هسبريس من وزان

يعتزم حراس المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان خوض اعتصام أمام مقر عمالة الإقليم في الـ 6 من مارس الجاري، للمطالبة بالإفراج عن رواتبهم المتأخرة وبتعويضات الأعياد الدينية والوطنية.

واستنكر المكتب النقابي ما قال إنه "سوء الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المستخدمون من طرف الشركة المشغلة في ظل تأخر صرف رواتب الشهور الأولى من السنة الجارية، وعدم تعاطيها مع مطالبه العادلة واحترام مدونة الشغل"، معتبرا استمرار الحجز على أجورهم عملا ممنهجا يروم تجويعهم وأسرهم.

وشدد المكتب النقابي، في بلاغ صادر عنه، على تماطل الشركة المشغلة ونهجها لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، مشيرا إلى غياب الممثل القانوني للشركة عن الاجتماعات بمندوبية الشغل بشفشاون، وعن اجتماع آخر بمدينة وزان، قصد حلحلة المشاكل، متسائلا في الوقت نفسه عن "مآل صفقة السنة الجارية، لاسيما في ظل الغموض الذي يكتنفها من طرف مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان"، وفق تعبير الوثيقة.

ويطالب المستخدمون بتفاعل الجهات المسؤولة لصرف أجورهم المتراكمة لشهور، موردين أنه سبق لهم التوجه صوب مندوبية وزارة التربية الوطنية بوزان ومفتشية الشغل بشفشاون دون أن يتم إنصافهم، مستحضرين في الوقت نفسه الظروف الصعبة التي باتوا يعيشونها لعدم تمكنهم من توفير سومة الكراء ومصاريف عيشهم وأسرهم.