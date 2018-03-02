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الرئيسية | جهات | "أجور متأخرة" تغضب حراس المدارس في وزان

"أجور متأخرة" تغضب حراس المدارس في وزان

"أجور متأخرة" تغضب حراس المدارس في وزان
هسبريس من وزان
الجمعة 02 مارس 2018 - 17:29

يعتزم حراس المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان خوض اعتصام أمام مقر عمالة الإقليم في الـ 6 من مارس الجاري، للمطالبة بالإفراج عن رواتبهم المتأخرة وبتعويضات الأعياد الدينية والوطنية.

واستنكر المكتب النقابي ما قال إنه "سوء الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المستخدمون من طرف الشركة المشغلة في ظل تأخر صرف رواتب الشهور الأولى من السنة الجارية، وعدم تعاطيها مع مطالبه العادلة واحترام مدونة الشغل"، معتبرا استمرار الحجز على أجورهم عملا ممنهجا يروم تجويعهم وأسرهم.

وشدد المكتب النقابي، في بلاغ صادر عنه، على تماطل الشركة المشغلة ونهجها لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، مشيرا إلى غياب الممثل القانوني للشركة عن الاجتماعات بمندوبية الشغل بشفشاون، وعن اجتماع آخر بمدينة وزان، قصد حلحلة المشاكل، متسائلا في الوقت نفسه عن "مآل صفقة السنة الجارية، لاسيما في ظل الغموض الذي يكتنفها من طرف مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان"، وفق تعبير الوثيقة.

ويطالب المستخدمون بتفاعل الجهات المسؤولة لصرف أجورهم المتراكمة لشهور، موردين أنه سبق لهم التوجه صوب مندوبية وزارة التربية الوطنية بوزان ومفتشية الشغل بشفشاون دون أن يتم إنصافهم، مستحضرين في الوقت نفسه الظروف الصعبة التي باتوا يعيشونها لعدم تمكنهم من توفير سومة الكراء ومصاريف عيشهم وأسرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوسسسسيف الجمعة 02 مارس 2018 - 18:23
كا يحرسو ،كايراقبو ارتداء البلوزا عند الدخول، كا ينظمو عملية التسجيل كايجيبو القهوة للمستخدمين و يطيبو الفطور وكا يتصادمو مع المحيحين من التلاميذ ،احيانا يعملون حتى يوم الاحد .لا حمام ولا تفجاج مع الاولاد . ارحموا ،الا تحبون ان يرحمكم الله.
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2 - hassan الجمعة 02 مارس 2018 - 18:45
وشحال هوما كيشدو اصلا . ما كاين والو يا حكومة الصمت.
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3 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 02 مارس 2018 - 18:49
نقول أن هناك عشوائية في كل شيء وهذا يدل على اننا في دولة لوبيات الفساد.
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