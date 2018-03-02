توقيف متورطين في تهريب السجائر بمدينة الداخلة

هسبريس من الرباط

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة 2 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر المهربة انطلاقا من السواحل الموريتانية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن قارب تقليدي بشاطئ " لاساركا" على بعد ثمانية كلمترات من الجنوب الغربي لمدينة الداخلة، وذلك بمجرد وصولهم إلى الساحل، حيث تم العثور بحوزتهم على 111 ألف (111.000) علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع، كانت ملفوفة ضمن 222 كيسا من الحجم الكبير.

ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة على متن القارب المحجوز، من ضبط محركين وخمس حاويات كبيرة من البنزين، سعة كل واحد منها 60 لترا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع المتورطين والمشاركين في هذه القضية، والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في السجائر المهربة.