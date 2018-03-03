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كُتّاب وآراء
الخيانة والمخدرات توقف 4 أشخاص نواحي برشيد
عرضت عناصر الدرك الملكي بمركز السوالم سرية برشيد، أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية برشيد، للنظر في صك الاتهام الموجه إلى كل واحد منهم، والمتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها وحيازة المخدرات والاتجار فيها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف المشتبه فيهم الأربعة جاء بعد مراقبة إحدى الشقق التي كانت محطّ شبهة من قبل عناصر الدرك الملكي بالسوالم، حيث جرى إلقاء القبض على شخصين رفقة فتاتين، وحجز سيارة خفيفة مكتراة باسم عنصر خامس لم يكن موجودا لحظة مداهمة الشقة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي عملت على إجراء تفتيش احترازي للسيارة، حيث عثر على كمية مهمّة من المخدرات. وبعد تنقيط المشتبه فيهم، أسفرت النتيجة عن كونهم ينحدرون من الدار البيضاء، مع وجود سوابق قضائية في حق أحدهم، في الوقت الذي جرى فيه تحرير مذكرة بحث وطنية إضافية في حق عنصر خامس الذي استأجر السيارة باسمه، بعدما ظل موضوع مذكرات سابقة.
وأردفت المصادر أن عناصر الدرك اقتادت الفتاتين ورفيقيهما إلى مركز حد السوالم، وجرى الاستماع إليهم، في محاضر تمهيدية، وعرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية برشيد، للنظر في التّهم الموجّهة إلى كل واحد منهم.