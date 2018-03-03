سوء أحوال الجو يضع جماعة مقريصات في عزلة

هسبريس من وزان

عزلة تامة تلك التي يعيشها سكان جماعة مقريصات، القصية بحوالي 60 كيلومترا عن مدينة وزان، بفعل سوء الأحوال الجوية التي تسببت في اقتلاع أشجار وإلحاق أضرار وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

الفاعل الجمعوي العربي المغراسي، من سكان المنطقة نفسها، قال لهسبريس أن الجماعة الترابية تعيش في عزلة تامة جراء تضرر شبكات الاتصال، بفعل قوة الرياح والتساقطات المطرية الكثيفة.

وأكد الفاعل الجمعوي لهسبريس تعرض منازل عدد من المواطنين لخسائر مادية جسيمة، مستحضرا في هذا الباب تطاير الأسقف القصديرية لعدد من البيوت الطينية بالدواوير التابعة للجماعة سالفة الذكر، ما جعل قاطنيها عرضة للتشرد.

ودق الفاعل الجمعوي ذاته ناقوس الخطر بخصوص الوضعية التي بات يتخبط فيها سكان الجماعة القروية في ظل غياب شبكات الاتصال؛ ما يزيد من صعوبة طلب النجدة والاتصال بسيارات الإسعاف أو الدرك الملكي والسلطات المحلية إذا اقتضى الأمر.

في سياق متصل، قالت مصادر جمعوية من جماعة آسجن، بإقليم وزان أيضا، إن "خطر الموت صعقا بات يتهدد حياة ساكنة دوار أمزو عقب سقوط أعمدة وأسلاك كهربائية في مدخل ووسط الطريق الرئيسية للدوار"، مناشدة الجهات الوصية التدخل لإزالة الخطر.