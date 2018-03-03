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سوء أحوال الجو يضع جماعة مقريصات في عزلة

سوء أحوال الجو يضع جماعة مقريصات في عزلة
هسبريس من وزان
السبت 03 مارس 2018 - 17:15

عزلة تامة تلك التي يعيشها سكان جماعة مقريصات، القصية بحوالي 60 كيلومترا عن مدينة وزان، بفعل سوء الأحوال الجوية التي تسببت في اقتلاع أشجار وإلحاق أضرار وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

الفاعل الجمعوي العربي المغراسي، من سكان المنطقة نفسها، قال لهسبريس أن الجماعة الترابية تعيش في عزلة تامة جراء تضرر شبكات الاتصال، بفعل قوة الرياح والتساقطات المطرية الكثيفة.

وأكد الفاعل الجمعوي لهسبريس تعرض منازل عدد من المواطنين لخسائر مادية جسيمة، مستحضرا في هذا الباب تطاير الأسقف القصديرية لعدد من البيوت الطينية بالدواوير التابعة للجماعة سالفة الذكر، ما جعل قاطنيها عرضة للتشرد.

ودق الفاعل الجمعوي ذاته ناقوس الخطر بخصوص الوضعية التي بات يتخبط فيها سكان الجماعة القروية في ظل غياب شبكات الاتصال؛ ما يزيد من صعوبة طلب النجدة والاتصال بسيارات الإسعاف أو الدرك الملكي والسلطات المحلية إذا اقتضى الأمر.

في سياق متصل، قالت مصادر جمعوية من جماعة آسجن، بإقليم وزان أيضا، إن "خطر الموت صعقا بات يتهدد حياة ساكنة دوار أمزو عقب سقوط أعمدة وأسلاك كهربائية في مدخل ووسط الطريق الرئيسية للدوار"، مناشدة الجهات الوصية التدخل لإزالة الخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور السبت 03 مارس 2018 - 17:50
الأعمدة الخشبية المتهالكة التي تحمل أسلاك الكهرباء اصبحت ظاهرة خطيرة في جميع المناطق والقرى الجبلية التي لم ندم لبضع سنين تم شراؤها من النوع الرخيص بدون معالجة عبر صفقات مشبوهة وهي الان تمثل خطرا قد يحدث ماسي لا قدر الله ولا من إجراءات لاستبدالها فاغلب خيوط الكهرباء معلقة على الأشجار قرب الوديان ومجاري المياه بعد تهالك اغلب الأعمدة واندثارها .
ولا من مسؤول يتكلم عن هذا الخطر
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2 - أطراز السبت 03 مارس 2018 - 17:55
هذه الجماعة في عزلة بالبرد وبدونه,
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3 - عبدو السبت 03 مارس 2018 - 17:56
بلدتي الصغيرة والجميلة القابعة في مقدمة جبال الريف، طقسها شتاء قاس، يزيد من قساوته صعوبة المسالك التي تربط مركز مقريصات بباقي الدواوير. عرف أبناؤها بالجد والتحصيل الدراسي في ما مضى. حبذا لو وصل الجيل الحالي الماضي بالحاضر، وتحدى صعوبة الطقس والتضاريس كي يفتح لنفسه آفاقا أرحب. فالدراسة كانت ولا زالت أحسن وسيلة لتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي لأبناء المنطقة.
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