مواطن يشكو أضرار احتلال ملك عمومي بالرحامنة

هسبريس من الدار البيضاء

طالب مواطن يدعى عبد الرحمان محسن السلطات العاملية بإقليم الرحامنة بالتدخل لإنصافه من الأضرار التي لحقت منزله ومحلا عبارة عن مقهى في ملكيته، بحي التقدم بمدينة ابن جرير، جراء بناية مجاورة له.

وحسب شكاية المواطن المذكور فإن البناية المجاورة احتلت الملك العمومي والرصيف الذي يمر منه المواطنون، إلى جانب حجبها الرؤية عن محله، مطالبا السلطات المحلية بالتدخل لإنصافه.

ووجه المواطن المتضرر رسالة إلى وزير السكنى، يلتمس فيها إرسال لجنة إلى المكان لمعاينة الأضرار التي لحقت به من طرف البناية المجاورة.

وسبق للمواطن المذكور أن وجه شكاية إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي دعته إلى اللجوء إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية أو اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

وكان تقرير للخبرة القضائية، أجري في الموضوع بناء على طلب من المحكمة الابتدائية بابن جرير، تبين من خلاله أن المدعى عليه يحتل جزءا من الملك العمومي، ما ترتبت عنه مجموعة من الأضرار.

ورغم كون المحكمة الابتدائية لابن جرير لم تنصفه، إذ اعتبرت أن التقرير المذكور لم يثبت لها وجود ضرر مباشر لمبنى المدعي، وكذا للمحل التجاري الذي يملكه، إلا أنه اعتبر أن إشارتها إلى أن السلطات المحلية هي المخولة باتباع المساطر الإدارية والقضائية لرفع استغلال الملك العمومي رسالة للسلطات من أجل تحرير الأرض العمومية.