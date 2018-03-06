24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:47
|12:44
|15:57
|18:31
|19:46
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- خديجة القرطي .. بريق أمل للنساء المصابات بالسرطان
- غالبية الألمان يتوقعون استقرار الحكومة الجديدة
- إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب
- الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس
- الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش
الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس (5.00)
مشروع "نوراد" .. هكذا يتم الاستعداد لـ"يوم القيامة" النووية (5.00)
- البوليساريو تنقل الحرب ضد المغرب من المحيط إلى "سماء الصحراء" - (161)
- نشطاء: اتهام الحركة الأمازيغية للمغرب بخدمة إسرائيل نقاش مغلوط - (67)
- لقجع يبرز تطور البلاد ويهاجم منتقدي ترشح المغرب لتنظيم المونديال - (61)
- تقرير: السلطات المحلية والعدل والصحّة الأكثر "ارتشاء" بالمغرب - (57)
- مجموعة "إم بي سي" تمنع بث جميع الدراما التركية - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مواطن يشكو أضرار احتلال ملك عمومي بالرحامنة
طالب مواطن يدعى عبد الرحمان محسن السلطات العاملية بإقليم الرحامنة بالتدخل لإنصافه من الأضرار التي لحقت منزله ومحلا عبارة عن مقهى في ملكيته، بحي التقدم بمدينة ابن جرير، جراء بناية مجاورة له.
وحسب شكاية المواطن المذكور فإن البناية المجاورة احتلت الملك العمومي والرصيف الذي يمر منه المواطنون، إلى جانب حجبها الرؤية عن محله، مطالبا السلطات المحلية بالتدخل لإنصافه.
ووجه المواطن المتضرر رسالة إلى وزير السكنى، يلتمس فيها إرسال لجنة إلى المكان لمعاينة الأضرار التي لحقت به من طرف البناية المجاورة.
وسبق للمواطن المذكور أن وجه شكاية إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي دعته إلى اللجوء إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية أو اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
وكان تقرير للخبرة القضائية، أجري في الموضوع بناء على طلب من المحكمة الابتدائية بابن جرير، تبين من خلاله أن المدعى عليه يحتل جزءا من الملك العمومي، ما ترتبت عنه مجموعة من الأضرار.
ورغم كون المحكمة الابتدائية لابن جرير لم تنصفه، إذ اعتبرت أن التقرير المذكور لم يثبت لها وجود ضرر مباشر لمبنى المدعي، وكذا للمحل التجاري الذي يملكه، إلا أنه اعتبر أن إشارتها إلى أن السلطات المحلية هي المخولة باتباع المساطر الإدارية والقضائية لرفع استغلال الملك العمومي رسالة للسلطات من أجل تحرير الأرض العمومية.