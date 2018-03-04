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كُتّاب وآراء
"القوة" تفرق وقفة للحركة الأمازيغية وسط الناظور
استعملت السلطات الأمنية بالناظور القوة العمومية لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها الحركة الثقافية الأمازيغية، الناشطة بالكلية متعددة التخصصات بسلوان؛ والتي انطلقت بساحة التحرير وسط المدينة.
تدخل القوة العمومية جاء بعد رفض المحتجين الاستجابة لنداء فض الوقفة الذي تلاه عميد الشرطة الحامل للشارة، لتتم مطاردة النشطاء بالشوارع والأزقة بعدها؛ فيما تم توقيف أحدهم ونقل إلى مقر الشرطة.
المحتجون أعلنوا أن احتجاجهم جاء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية والموقوفين على خلفية "حراك الريف" بسجون المملكة، وللتنديد بـ"الهجومات التي تطال مناضلي MCA بتازة".