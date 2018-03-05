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شفشاون تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار

شفشاون تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 05 مارس 2018 - 13:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد (4 مارس) إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين (5 مارس 2018) :

- شفشاون : 55 ملمتر

- تازة : 31 ملمتر

- القنيطرة : 29 ملمتر

- العرائش : 28 ملمتر

- المحمدية : 21 ملمتر

- بنسليمان : 19 ملمتر

- الدار البيضاء-أنفا : 18 ملمتر

- تطوان : 17 ملمتر

- الرباط : 14 ملمتر

- إفران : 13 ملمتر

- طنجة : 10 ملمترات

- سطات ومكناس : 8 ملمترات

- سيدي سليمان : 6 ملمترات

- فاس : 5 ملمترات

- خريبكة وتيزنيت : 4 ملمترات

- النواصر : ملمتران

- أكادير وآيت ملول وتارودانت : ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Rbati الاثنين 05 مارس 2018 - 13:58
شكرا لنشركم مقياس التساقطات اليومي يساعدني جدا على حساب المعدلات السنوية للعديد من المحطات في المغرب.
على كل حال شفشاون لحد الآن مجموع تساقطاتها منذ بداية تسلسل هاته المنخفضات الاطلنتية الاثنين الماضي هو 397 مم لحد 12 ظهر اليوم. ستفوق 400 مم حتما مع تحديث 6 مساءا. و ربما 500 مم في الايام القادمة. سنرى.
العاصمة الرباط بلغ مجموع تساقطاتها لحد الان 92 مم. و ستفوق 100 مم اليوم مع التساقطات المستمرة هاته العشية و الايام القادمة.
العاصمة الاقتصادية منذ الاثنين الماضي بدورها سجلت 83 مم و الحصيلة مرشحة للارتفاع.
بعض المدن الاخرى: تازة :136 مم. طنجة: 117 مم. العرائش: 109 مم. آسفي : 55 مم. الجديدة: 110 مم الصويرة: 78 مم. الخ.
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38
2 - إلى الأخ " rbati " الاثنين 05 مارس 2018 - 20:12
إحصائياتك المعتمدة على ما تقدمه مديرية الأرصاد شبه الوطنية من مقاييس تعتبر صحيحة ولكن بصفة نسبية ، لأن هذه المديرية لا تغطي جميع التراب الوطني من حيث المعلومة ، فهي تهتم بمناطق بعينها وتغفل أخرى ، ولا ندري ما السبب !!!
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