شفشاون تتصدر مدن المملكة في استقبال الأمطار

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد (4 مارس) إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين (5 مارس 2018) :

- شفشاون : 55 ملمتر

- تازة : 31 ملمتر

- القنيطرة : 29 ملمتر

- العرائش : 28 ملمتر

- المحمدية : 21 ملمتر

- بنسليمان : 19 ملمتر

- الدار البيضاء-أنفا : 18 ملمتر

- تطوان : 17 ملمتر

- الرباط : 14 ملمتر

- إفران : 13 ملمتر

- طنجة : 10 ملمترات

- سطات ومكناس : 8 ملمترات

- سيدي سليمان : 6 ملمترات

- فاس : 5 ملمترات

- خريبكة وتيزنيت : 4 ملمترات

- النواصر : ملمتران

- أكادير وآيت ملول وتارودانت : ملمتر واحد