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كُتّاب وآراء
دوار ناحية خنيفرة يكتوي بلظى فواتير الكهرباء
"فواتير صاروخية" تلك التي توصل بها عدد من المواطنين القاطنين بدوار أيت أحمد أورحو، الواقع بتراب جماعة سبت أيت رحو، عمالة خنيفرة، من طرف المكتب الوطني للكهرباء، منذ بداية السنة الجارية.
ورغم أنّ سكان الدوار لا يملكون أجهزة تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإنّ بعضهم توصّل بفواتير، اطلعت هسبريس على نماذج منها، تجاوز سقف الواجب أداؤه المدوَّن عليها ألف درهم.
"أغلب السكان المزوّدة بيوتهم بالكهرباء في المنطقة لا يتعدى استعمالهم تشغيل جهاز التلفاز ومصباح وثلاجة"، يقول إسماعيل، أحد أبناء المنطقة، مضيفا: "الفواتير الخيالية التي نتوصل بها سرقة موصوفة لنا".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنَّ ما يجعل علامات الاستفهام ترتسم حول قيمة فواتير الكهرباء التي يتوصل بها السكان هو أنَّ عددا منهم يستعملون الطاقة الشمسية للإنارة، والكهرباء لتشغيل الثلاجة والتلفاز.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
تؤدي فواتير من قبيل 300 و 400و 500و في الشهر تمى تأتي فاتورة ب 1000 درهم و عندما تستفر يدخلونك في متاهت estimation et reille كأننا نصدر الكهرباء لنجيريا . و في الاخير تحس بانك أضحوكة و تؤدي الثمن لان لامن تشكي اليه الا الله
حالة مزرية نعيشها نحن سكان سطات مع هذه الوكالة