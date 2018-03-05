دوار ناحية خنيفرة يكتوي بلظى فواتير الكهرباء

هسبريس - محمد الراجي

"فواتير صاروخية" تلك التي توصل بها عدد من المواطنين القاطنين بدوار أيت أحمد أورحو، الواقع بتراب جماعة سبت أيت رحو، عمالة خنيفرة، من طرف المكتب الوطني للكهرباء، منذ بداية السنة الجارية.

ورغم أنّ سكان الدوار لا يملكون أجهزة تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإنّ بعضهم توصّل بفواتير، اطلعت هسبريس على نماذج منها، تجاوز سقف الواجب أداؤه المدوَّن عليها ألف درهم.

"أغلب السكان المزوّدة بيوتهم بالكهرباء في المنطقة لا يتعدى استعمالهم تشغيل جهاز التلفاز ومصباح وثلاجة"، يقول إسماعيل، أحد أبناء المنطقة، مضيفا: "الفواتير الخيالية التي نتوصل بها سرقة موصوفة لنا".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنَّ ما يجعل علامات الاستفهام ترتسم حول قيمة فواتير الكهرباء التي يتوصل بها السكان هو أنَّ عددا منهم يستعملون الطاقة الشمسية للإنارة، والكهرباء لتشغيل الثلاجة والتلفاز.