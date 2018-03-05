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الرئيسية | جهات | دوار ناحية خنيفرة يكتوي بلظى فواتير الكهرباء

دوار ناحية خنيفرة يكتوي بلظى فواتير الكهرباء

دوار ناحية خنيفرة يكتوي بلظى فواتير الكهرباء
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 05 مارس 2018 - 16:15

"فواتير صاروخية" تلك التي توصل بها عدد من المواطنين القاطنين بدوار أيت أحمد أورحو، الواقع بتراب جماعة سبت أيت رحو، عمالة خنيفرة، من طرف المكتب الوطني للكهرباء، منذ بداية السنة الجارية.

ورغم أنّ سكان الدوار لا يملكون أجهزة تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإنّ بعضهم توصّل بفواتير، اطلعت هسبريس على نماذج منها، تجاوز سقف الواجب أداؤه المدوَّن عليها ألف درهم.

"أغلب السكان المزوّدة بيوتهم بالكهرباء في المنطقة لا يتعدى استعمالهم تشغيل جهاز التلفاز ومصباح وثلاجة"، يقول إسماعيل، أحد أبناء المنطقة، مضيفا: "الفواتير الخيالية التي نتوصل بها سرقة موصوفة لنا".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنَّ ما يجعل علامات الاستفهام ترتسم حول قيمة فواتير الكهرباء التي يتوصل بها السكان هو أنَّ عددا منهم يستعملون الطاقة الشمسية للإنارة، والكهرباء لتشغيل الثلاجة والتلفاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - آسفي الاثنين 05 مارس 2018 - 16:51
مكين غير خلص أو شكي هيا لي تسمع
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11
2 - سطاتي الاثنين 05 مارس 2018 - 17:07
حتى نحن نكتوي بنران الوكالة
تؤدي فواتير من قبيل 300 و 400و 500و في الشهر تمى تأتي فاتورة ب 1000 درهم و عندما تستفر يدخلونك في متاهت estimation et reille كأننا نصدر الكهرباء لنجيريا . و في الاخير تحس بانك أضحوكة و تؤدي الثمن لان لامن تشكي اليه الا الله
حالة مزرية نعيشها نحن سكان سطات مع هذه الوكالة
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13
3 - Redouan الاثنين 05 مارس 2018 - 20:07
بهذه الفواتير سيتم اداء بريمات 46 مليون سنتيم بريمات مدراء المكتب الوطني للماء والكهرباء, ارفعوا شكواكم الى القضاء ليتحقق من العداءات
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