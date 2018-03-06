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كُتّاب وآراء
"جهة طنجة" تقرّ جدول أعمال "دورة مارس"
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على جميع النقاط الاثنتي عشرة المبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2018.
ومن بين أهم النقاط المصادقة عليها إعداد مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية مؤسسة دار المناخ المتوسطية، إضافة إلى مشروع اتفاقية آخر بين الجهة ووزارة الثقافة والاتصال والمجلس الإقليمي للحسيمة وجماعة ترجيست، من أجل المساهمة في بناء وتجهيز المركز الثقافي للقرب بترجيست، إقليم الحسيمة.
كما صادق المجلس على ملحق تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووكالة كطالونيا للتعاون من أجل إنجاز برنامج تنمية ودعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة. كما تمّت المصادقة على تحويل بعض فصول الميزانية والمصادقة عليها.
إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ومجلس جهة "بروفانس ألب كوت دازور"، وجامعة عبد المالك السعدي، ومؤسسة مهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، وجمعية مواهب متوسطية المغرب، وجمعية مواهب متوسطية فرنسا، من أجل دعم الشباب في الإبداع السينمائي.
كما تدارس المجلس وناقش، خلال الاجتماع نفسه، الذي انعقد الاثنين بمقر الجهة، حصيلة تنفيذ ميزانية مجلس الجهة خلال السنة المالية 2017.