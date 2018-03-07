بيضاويون يطالبون دار الخدمات باسترجاع أموال

هسبريس من الدار البيضاء

احتج عدد من قاطني "كاريان سنترال" بالدار البيضاء أمام قسم السكن بدار الخدمات، من أجل المطالبة باسترجاع مبالغ مالية مقدرة بحوالي 20 ألف درهم، كانوا قد تقدموا بها من أجل الاستفادة من مشروع "الحسن الثاني" بالحي المحمدي سنة 1989.

وطالب المحتجون، من بين 160 شخصا ضمنهم رجال ونساء لم يستفيدوا من المشروع المذكور، باسترجاع المبالغ المالية المذكورة، طالما أن الجهات الوصية عجزت عن الوفاء بالتزاماتها، وكذا لكونهم أصبحوا عاجزين عن تسديد ثمن البقع الأرضية لفائدة شركة العمران بعدما قاموا بهدم براريكهم.

وأوضح عبد الرحيم نسلاس، الذي ينوب عن باقي المطالبين باسترجاع مبالغهم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم كانوا قد أدوا المبلغ المذكور إلى القباضة البلدية بجماعة عين السبع الحي المحمدي، بهدف الاستفادة من شقق سكنية مقابل وصولات؛ "غير أننا لم نستفد من المشروع الذي يندرج ضمن محاربة دور الصفيح، ولم يتم إرجاع المبلغ الذي تقدمنا به".

وأكد المتحدث نفسه أن المحتجين تقدموا بشكايات عديدة إلى مختلف الجهات الوصية، من وزارة الداخلية وزارة السكنى والتعمير والجماعة الحضرية وغيرها، إلا أن الأمر لا يزال معلقا، بالرغم من تقديمهم إشهادا لفائدة المجلس الجماعي بعدم مقاضاته بعد حصولهم على المبلغ.