السيول تهدد المواطنين في ونّانة وسيدي رضوان

هسبريس من وزان

خلّفت الرياح العاصفية والتساقطات المطرية الكثيفة التي تشهدها الجماعات الترابية التابعة لإقليم وزان خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين، وانهيارات في الأعمدة الكهربائية والأشجار.

وأدت سرعة الرياح القوية التي عرفتها جماعة سيدي رضوان، القصية بحوالي 20 كيلومترا عن مركز الإقليم، إلى إحداث تصدعات وانهيارات بمدارس، تدخلت على إثرها مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي البحث العلمي بوزان لإصلاح الأعطاب وضمان استمرار تمدرس الأطفال الصغار.

على مستوى دوار تمالوس من الجماعة سالفة الذكر، أدت الرياح القوية إلى سقوط السور المحيط بالمؤسسة التربوية أبو القاسم الزهراوي، وإحداث تصدعات بجهات أخرى؛ فيما عرف الوادي الكبير ارتفاعا ملحوظا في منسوبه.

أما على مستوى جماعة ونانة فقد عاشت الساكنة ومعها التلاميذ أياما عصيبة عقب ارتفاع مستوى صبيب نهر العمريين؛ وهو ما حذا بالمواطنين إلى المغامرة بحياتهم وأطفالهم أثناء عبور الوادي خلال تنقلهم إلى المؤسسات التربوية.

واستنكرت فعاليات المجتمع المدني غياب قنطرة تؤمن العبور الآمن للمتمدرسين والمواطنين، منتقدين عدم إعطاء البنية التحتية الأولوية ضمن المشاريع التي يلتزم المجلس الجماعي بتمولها.

من جانبها، حاولت هسبريس الاتصال برئيس المجلس الجماعي ونّانة، دون أن تفلح في بلوغ مسعاها لبقاء هاتفه خارج التغطية.