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كُتّاب وآراء
أول عملية زرع ورك اصطناعي في مستشفى وزان
أجرى طاقم طبي وتمريضي، اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان أول عملية جراحية خاصة بجراحة العظام والمفاصل لزراعة ورك اصطناعي لسيدة سبعينية.
ووفق مصادر هسبريس فإن مريضة كانت تعاني من كسر على مستوى الورك عقب سقوط عرضي خضعت على إثره لعملية جراحية بالمرفق الصحي المذكور كأول عملية جراحية من هذا النوع تجرى بمشفى دار الضمانة.
مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بوزان، قال، في تصريح لهسبريس، إن "هذه العملية هي الأولى من نوعها في إقليم وزان، وقد كُللت بالنجاح ومرت في ظروف جيدة".
وأضاف المسؤول الإقليمي أن "مرضى وزان والضواحي كانوا يتنقلون في السنوات الماضية إلى مدن بعيدة ومستشفيات الجوار لإجراء مثل هذه العمليات، وبعد تأهيل المستشفى الإقليمي وتزويده بالتجهيزات الضرورية والتخصصات الطبية اللازمة يمكنهم الاستفادة منها محليا".
وأشار المتحدث أن التدخل الجراحي وقف وراءه الدكتور أمين مزاني والدكتور محمد عزوز الطبيبان المتخصصان في جراحة العظام والمفاصل، بمساعدة طاقم تمريضي وطاقم تخدير وإنعاش متكون من الدكتورة كريمة سديري طبيبة إنعاش وأمينة غافقي ولوبنة ملوش الممرضتان في التخدير والإنعاش.
وأشار مصطفى عادل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المريضة "حاليا في وضع صحي جيد، ويلزمها البقاء في المستشفى وبعدها تبدأ حصص الترويض".
من جانبه، شدد يونس دكان، رئيس قطب الشؤون الإدارية والاقتصادية بالنيابة، على أن برنامجا جرى تسطيره هذه السنة لتعزيز العرض الصحي بالإقليم، مستحضرا تجهيز قاعة عمليات خاصة بجراحة العظام والمفاصل للحد من تنقل مرضى الإقليم في رحلات البحث عن العلاج، لافتا الانتباه إلى الأشغال الجارية من أجل فتح قاعة ثانية للفحوصات بالأشعة السينية بنظام حديث إلى جانب فتح مصلحة لطب الأطفال وأخرى لجراحة العظام والمفاصل تتضمن قاعة خاصة بالنساء وأخرى بالرجال.
وأكد المسؤول الإداري، ضمن تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في إطار تجويد الخدمات سيتم افتتاح في الأيام القليلة المقبلة قاعة للاستيقاظ مخصصة للمرضى بعد التدخل الجراحي وتوفير قاعة للراحة خاصة بالأطر الصحية العاملة بالمركب الجراحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
و للحقيقة يجدر التذكير ان القطاع الصحي بمدينة وزان يعرف تدهورا كبيرا في ظل غياب الموارد البشرية اللازمة وقلة التجهيزات الضرورية و عدم وجود التخصصات المتنوعة بالمستشفى. الشيء الذي لا يستجيب للاعداد الكبيرة للمرضى من جميع تراب الاقليم الذين يزورون المستشفى بحثا عن التطبيب فلا يجيدونه فيرسلون الى تطوان او الشاون او هما معا وفي احيان اخرى الى الرباط بالنهار او في جوف الليل برفقة الممرضات اللواتي يخاطرن بحياتهن على متن سيارة الاسعاف المتهالكة .. مما يزيد من معاناتهم......بل ان منهم من يتوفى اثناء الطريق ....وهذا الامر الخطير تعرفه مدن اخرى كالقصر الكبير و الصويرة التي عرفت مؤخرا حادثة ذهبت ضحيتها ممرضة كانت ترافق مريضة . المطلوب بناء المستشفيات تستجيب لانتظارات الساكنة تتوفر على جميع التخصصات و التجهيزات الضرورية و الموارد البشرية الكافية ....
الكلام كتير و املنا كبير في تحسين الوضعية بمستشفى وزان ان شاء الله