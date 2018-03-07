أول عملية زرع ورك اصطناعي في مستشفى وزان

هسبريس من وزان

أجرى طاقم طبي وتمريضي، اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان أول عملية جراحية خاصة بجراحة العظام والمفاصل لزراعة ورك اصطناعي لسيدة سبعينية.

ووفق مصادر هسبريس فإن مريضة كانت تعاني من كسر على مستوى الورك عقب سقوط عرضي خضعت على إثره لعملية جراحية بالمرفق الصحي المذكور كأول عملية جراحية من هذا النوع تجرى بمشفى دار الضمانة.

مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بوزان، قال، في تصريح لهسبريس، إن "هذه العملية هي الأولى من نوعها في إقليم وزان، وقد كُللت بالنجاح ومرت في ظروف جيدة".

وأضاف المسؤول الإقليمي أن "مرضى وزان والضواحي كانوا يتنقلون في السنوات الماضية إلى مدن بعيدة ومستشفيات الجوار لإجراء مثل هذه العمليات، وبعد تأهيل المستشفى الإقليمي وتزويده بالتجهيزات الضرورية والتخصصات الطبية اللازمة يمكنهم الاستفادة منها محليا".

وأشار المتحدث أن التدخل الجراحي وقف وراءه الدكتور أمين مزاني والدكتور محمد عزوز الطبيبان المتخصصان في جراحة العظام والمفاصل، بمساعدة طاقم تمريضي وطاقم تخدير وإنعاش متكون من الدكتورة كريمة سديري طبيبة إنعاش وأمينة غافقي ولوبنة ملوش الممرضتان في التخدير والإنعاش.

وأشار مصطفى عادل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المريضة "حاليا في وضع صحي جيد، ويلزمها البقاء في المستشفى وبعدها تبدأ حصص الترويض".

من جانبه، شدد يونس دكان، رئيس قطب الشؤون الإدارية والاقتصادية بالنيابة، على أن برنامجا جرى تسطيره هذه السنة لتعزيز العرض الصحي بالإقليم، مستحضرا تجهيز قاعة عمليات خاصة بجراحة العظام والمفاصل للحد من تنقل مرضى الإقليم في رحلات البحث عن العلاج، لافتا الانتباه إلى الأشغال الجارية من أجل فتح قاعة ثانية للفحوصات بالأشعة السينية بنظام حديث إلى جانب فتح مصلحة لطب الأطفال وأخرى لجراحة العظام والمفاصل تتضمن قاعة خاصة بالنساء وأخرى بالرجال.

وأكد المسؤول الإداري، ضمن تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في إطار تجويد الخدمات سيتم افتتاح في الأيام القليلة المقبلة قاعة للاستيقاظ مخصصة للمرضى بعد التدخل الجراحي وتوفير قاعة للراحة خاصة بالأطر الصحية العاملة بالمركب الجراحي.