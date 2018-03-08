اضطرابات على مقطع طرقي بين وزان وشفشاون

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه من المنتظر أن تسجل اضطرابات في حركة السير، خلال الـ48 ساعة المقبلة، على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون (الطريق الوطنية رقم 13)، بسبب إنجاز طريق منحرف موضعي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بعد أن مكنت التدخلات بتعاون مع السلطات المحلية من التدبير الجيد لحركة السير بالتناوب أحادي المسار على هذا المقطع عقب الأضرار التي تسببت فيها التساقطات المطرية الكثيفة، تم إحداث لجنة تقنية على وجه السرعة مكونة من مسؤولين مركزيين لمديرية الطرق ومسؤولين جهويين بطنجة ومسؤولين إقليميين بوزان لبحث التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها، بإنجاز طريق منحرف موضعي من خلال توسعة الطريق من جانب المنحدر؛ وهو ما سيؤدي إلى اضطرابات في حركة السير خلال الـ48 ساعة المقبلة، وكذا وضع الحلول الكفيلة لاستعادة مستوى الخدمة الأولي للطريق الوطنية رقم 13.

وكانت التساقطات المطرية الكثيفة التي عرفتها أقاليم شفشاون ووزان والعرائش والحسيمة وتاونات، ابتداء من 28 فبراير المنصرم، قد أدت إلى حدوث فيضانات بمجموعة من الأودية والشعاب وتسجيل اضطرابات في حركة السير على بعض المحاور الطرقية.

وقد بلغت التساقطات في إقليم وزان مستوى قياسيا وصل إلى 150 ملم خلال الستة أيام الماضية، حيث ارتفع منسوب مياه وادي زندولة؛ وهو ما أدى إلى حفر جنبات الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى النقطة الكيلومترية 84 (المقطع الرابط بين وزان وشفشاون) وانهيار جزء من قارعة هذه الطريق؛ وهو ما أدى إلى اضطرابات في حركة السير على هذا المقطع الطرقي ابتداء من صبيحة الاثنين الماضي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن فرق الصيانة الطرقية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بوزان تجندت، مباشرة بعد بداية هذه الاضطرابات، من أجل وضع علامات التشوير اللازمة من الجهتين لضمان سلامة مستعملي الطريق ووضع حارسين على مستوى اتجاهي هذا المقطع والمراقبة المستمرة لوضعية الطريق. وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات، بتعاون مع السلطات المحلية، مكنت من التدبير الجيد لحركة السير بالتناوب أحادي المسار.