جهة بني ملال تقارب البيئة والتنمية المستدامة

هسبريس من الرباط

أشرف ابراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، رفقة والي الجهة وعامل إقليم أزيلال، بحضور رئيس اللجنة العلمية وأعضاء مكتب الدراسات وجمعية جيوبارك، على اجتماع خصص لتدارس الإجراءات المتخذة من طرف جمعية جيوبارك مكون؛ وذلك في إطار التحضير لإعادة الاعتراف من طرف الشبكة الدولية للمنتزهات الجيولوجية بالأهمية الإنسانية والتراثية والثقافية لجيوبارك مكون.

ويأتي اللقاء، بحسب معطيات صادرة عن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل ضمان الاستجابة لشروط كناش التحملات الخاص بإعادة التتويج بعلامة اليونسكو الخاصة بالمنتزهات الجيولوجية، علما أن منتهزه مكون يعتبر الوحيد إفريقيا وعربيا المتوج من طرف منظمة اليونسكو.

وتمّ الوقوف خلال اللقاء على الإجراءات المسطرة من طرف اللجنة في إطار تهييئ ملف إعادة الاعتراف، وكذا خلاصات واقتراحات أشغال الزيارة الميدانية للجنة المكلفة بإعداد برنامج العمل، والإعداد للزيارة المرتقبة لخبراء منظمة اليونسكو.

وأكد رئيس الجهة على "ضرورة وضع استراتيجية مندمجة للمنتزه بأهداف محددة، ومشاريع قابلة للتنفيذ بميزانية خاصة بها، تهتم بالسياحة الايكولوجية، الثقافة، التعليم والبحث العلمي، والرفع من الدور الاجتماعي والاقتصادي للجمعيات المحلية بمجال منتزه جيوبارك مكون"، مضيفا أن "الأمر يستدعي انخراط جميع المتدخلين بالمجال الترابي لجيوبارك مكون، من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع التي تدخل في صميم تحقيق التنمية المستدامة بهذا المجال الترابي".

وانتقل رئيس مجلس الجهة إلى مدينة أزيلال، رفقة عامل الإقليم ورئيسة جمعية جيوبارك مكون، من أجل الإشراف على تنظيم لقاء تحسيسي حضره رؤساء الجماعات الترابية وجمعية المرشدين السياحين التي تدخل ضمن المجال الجغرافي للمنتزه الجيولوجي، فيما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على "ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين المحليين من أجل جعل المنتزه قاطرة للتنمية السياحية للجهة، ومصدرا لدخل الأسر العاملة بقطاع السياحة الجبلية والإيكولوجية".