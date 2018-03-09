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الرئيسية | جهات | "ميني قنطرة" يُغضب ساكنة "سيدي يحي أويوسف"

"ميني قنطرة" يُغضب ساكنة "سيدي يحي أويوسف"

"ميني قنطرة" يُغضب ساكنة "سيدي يحي أويوسف"
ياسين أوشن
الجمعة 09 مارس 2018 - 07:55

يبدو أن الأمطار العاصفية التي اجتاحت كل أقاليم المغرب منذ بداية الأسبوع المنصرم، قد عرت هشاشة وواقع البنيات التحتية بالمغرب، خصوصا بمداشر وقرى إقليم ميدلت، إذ أثارت "ميني قنطرة" حفيظة سكان الجماعة الترابية سيدي يحيى أويوسف بإقليم ميدلت، بعدما استحال عليهم العبور إلى وجهاتهم مع ارتفاع منسوب المياه في الأودية.

وفي هذا الإطار، أكد حسن العكيوي، فاعل جمعوي في المنطقة، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن هذه القنطرة التي أثارت غضب الساكنة المتضررة، والتي من المفترض أن دواعي تشييدها راجعة إلى الرغبة في فك العزلة عن الساكنة في فصل الشتاء؛ توجد بدوار "أسكا"، وتربط بين "أسكا" و"أيت شعاوعلي"، وأن الوادي يسمى واد "تاتروت"، وقد بنيت منذ ما يقارب ست سنوات لتسهل عملية التنقل كلما تهاطلت الأمطار وارتفع منسوب المياه بالوادي، غير أنها ليست كلها إسمنت، بل نصفها تم ترقيعه بالتربة والحجارة التي جرفتها السيول بفعل الأمطار وذوبان الثلوج.

ويضيف المصدر عينه في التصريح ذاته لـ"هسبريس"، أن التلاميذ انقطعوا عن الدراسة بفعل الأمطار الغزيرة المتساقطة في الأيام الأخيرة، لخوف أهاليهم على فلذات أكبادهم من هذا الجو الممطر، نظرا لكثرة الأودية والشعاب بالمنطقة، ما قد يسبب في الوفيات، مذكرا بحالة الأستاذ الذي لقي حتفه بأزيلال بعدما جرفته السيول ليُعثر عليه في ما بعد جثة هامدة.

ومن جهته، أورد علي أوعدي، رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى أيوسف في مكالمة هاتفية، أنه يعي جيدا المشاكل التي تعاني منها الجماعة، مؤكدا أن غياب الموارد المالية هو السبب الرئيس وراء هشاشة البنيات التحتية بالجماعة، لأن هذه الأخيرة تعاني العجز في مواردها.

وأردف المتحدث ذاته أنه لا يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة، بل يحملها لرؤساء الجماعات السابقين، الذين كانوا يستفيدون من عائدات شجرة الأرز، نظرا إلى أن المنطقة جبلية، وجماعة سيدي يحيى أيوسف كانت أغنى الجماعات بالإقليم، غير أن تواطؤ حراس الغابة التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع مافيا الأرز، يهدد مستقبل هذه الثروة الغابوية التي تزخر بها المنطقة، نتيجة الاستنزاف المفرط في حق شجرة الأرز، التي كانت إلى الأمس القريب تنعش عائداتها خزينة الجماعة، يختم أوعلي تصريحه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Toxique الجمعة 09 مارس 2018 - 08:07
هدي ماشي قنيطرة هدا بريرج و استهزاء من المغاربة . علاش الغرب يضحك و على العرب ويقلو مين تكون شي خدمة عوجة travail d arabe .
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2 - Youssef الجمعة 09 مارس 2018 - 08:27
Maroc en TGV vis à vis du Maroc à Mini 9antra. sans hypocrisie c'est la vrai Maroc
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3 - مغربي حر من بلجيكا الجمعة 09 مارس 2018 - 09:30
القناطر بالدول المتقدمة تعمر لقرون سواء بالمجال الحضري أو القروي أما بالمغرب فمدة صلاحيتها بالمجال القروي لا تتجاوز سنوات وذلك راجع للغش في مواد البناء وإنعدام الضمير عند كل من المقاول الذي أنجز هذه العمل وعند المسؤولين الذين تلقوا غلاف مالي ( رشوة ) لإنجازه. والمتضرر الأول والأخير هو المواطن المسحوق والمقهور والمحكور.
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4 - أين المحاسبة.. الجمعة 09 مارس 2018 - 10:11
على ما يبدو أن الأوضاع في بلادنا باقية على ماهي عليه.. مادام لوبي الفساد مسيطر على كل شيء من القمة حتى القاعدة..
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