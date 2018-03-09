"ميني قنطرة" يُغضب ساكنة "سيدي يحي أويوسف"

ياسين أوشن

يبدو أن الأمطار العاصفية التي اجتاحت كل أقاليم المغرب منذ بداية الأسبوع المنصرم، قد عرت هشاشة وواقع البنيات التحتية بالمغرب، خصوصا بمداشر وقرى إقليم ميدلت، إذ أثارت "ميني قنطرة" حفيظة سكان الجماعة الترابية سيدي يحيى أويوسف بإقليم ميدلت، بعدما استحال عليهم العبور إلى وجهاتهم مع ارتفاع منسوب المياه في الأودية.

وفي هذا الإطار، أكد حسن العكيوي، فاعل جمعوي في المنطقة، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن هذه القنطرة التي أثارت غضب الساكنة المتضررة، والتي من المفترض أن دواعي تشييدها راجعة إلى الرغبة في فك العزلة عن الساكنة في فصل الشتاء؛ توجد بدوار "أسكا"، وتربط بين "أسكا" و"أيت شعاوعلي"، وأن الوادي يسمى واد "تاتروت"، وقد بنيت منذ ما يقارب ست سنوات لتسهل عملية التنقل كلما تهاطلت الأمطار وارتفع منسوب المياه بالوادي، غير أنها ليست كلها إسمنت، بل نصفها تم ترقيعه بالتربة والحجارة التي جرفتها السيول بفعل الأمطار وذوبان الثلوج.

ويضيف المصدر عينه في التصريح ذاته لـ"هسبريس"، أن التلاميذ انقطعوا عن الدراسة بفعل الأمطار الغزيرة المتساقطة في الأيام الأخيرة، لخوف أهاليهم على فلذات أكبادهم من هذا الجو الممطر، نظرا لكثرة الأودية والشعاب بالمنطقة، ما قد يسبب في الوفيات، مذكرا بحالة الأستاذ الذي لقي حتفه بأزيلال بعدما جرفته السيول ليُعثر عليه في ما بعد جثة هامدة.

ومن جهته، أورد علي أوعدي، رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى أيوسف في مكالمة هاتفية، أنه يعي جيدا المشاكل التي تعاني منها الجماعة، مؤكدا أن غياب الموارد المالية هو السبب الرئيس وراء هشاشة البنيات التحتية بالجماعة، لأن هذه الأخيرة تعاني العجز في مواردها.

وأردف المتحدث ذاته أنه لا يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة، بل يحملها لرؤساء الجماعات السابقين، الذين كانوا يستفيدون من عائدات شجرة الأرز، نظرا إلى أن المنطقة جبلية، وجماعة سيدي يحيى أيوسف كانت أغنى الجماعات بالإقليم، غير أن تواطؤ حراس الغابة التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع مافيا الأرز، يهدد مستقبل هذه الثروة الغابوية التي تزخر بها المنطقة، نتيجة الاستنزاف المفرط في حق شجرة الأرز، التي كانت إلى الأمس القريب تنعش عائداتها خزينة الجماعة، يختم أوعلي تصريحه.