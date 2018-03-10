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كُتّاب وآراء
تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة
شرعت السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية في مفاوضات بشأن فتح ممر حدودي جديد خاص بالعربات بمحاذاة معبر "ترخال"، الخاص بعبور المركبات والراجلين من وإلى ثغر سبتة.
وأفادت مصادر من داخل مندوبية الحكومة المحلية بأن المعبر سيخصص فقط لمرور السيارات التي تنقل البضائع، مضيفة أن الخطوة جاءت بهدف الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع التجارة بالمدينة ولتخفيف الضغط الكبير التي يشهده "ترخال1" و"ترخال2".
وأضافت المصادر ذاتها أن "المفاوضات المفتوحة بين الطرفين تشمل، أيضا، مطلب إنشاء موقف خاص بالسيارات في الجانب المغربي من المعبر، بغية تفادي طوابير الانتظار من أجل الوصول إلى سبتة"، مبرزة أن المنطقة تشهد حالات تدافع وازدحام ترافقها أوامر بإغلاق الممرين بين الفينة والأخرى.
ووفق المسؤولين الإسبان إن فتح المعبر الجديد سيتم على مستوى المنطقة المجاورة لمركز الفحص التقني للعربات بالثغر، ووزارة الداخلية الإسبانية ستعمل على توفير بطائق خاصة تتضمن بيانات بيومترية لحمالي السلع وسائقي العربات، وذلك في إطار التشريعات الخاصة بالنظام المقيد لأنشطة التجارة الحدودية البسيطة.
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تعليقات الزوّار (13)
الإسبان ومعهم لوبيات التهريب من الجانبين يدافعون عن ازدهار "التجارة والرواج" بين الثغرين والمغرب ولكن على حساب الاقتصاد الوطني وفرص الشغل بالمنطقة ورجال الاعمال المغاربة صامتون وكان على رؤوسهم الطير او منتفعون من التهريب،
قبل إنشاء ميناء طنجة المتوسط كنا نسمع عن قطع الطريق على التهريب و إحالة سبته و مليليه على التقاعد و خلق فرص العمل لممتهني هذا النشاط.
لكن وكما هو الحال دائما، لسنا ضمن اللائحه.