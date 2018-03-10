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الرئيسية | جهات | تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة

تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة

تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 10 مارس 2018 - 09:08

شرعت السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية في مفاوضات بشأن فتح ممر حدودي جديد خاص بالعربات بمحاذاة معبر "ترخال"، الخاص بعبور المركبات والراجلين من وإلى ثغر سبتة.

وأفادت مصادر من داخل مندوبية الحكومة المحلية بأن المعبر سيخصص فقط لمرور السيارات التي تنقل البضائع، مضيفة أن الخطوة جاءت بهدف الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع التجارة بالمدينة ولتخفيف الضغط الكبير التي يشهده "ترخال1" و"ترخال2".

وأضافت المصادر ذاتها أن "المفاوضات المفتوحة بين الطرفين تشمل، أيضا، مطلب إنشاء موقف خاص بالسيارات في الجانب المغربي من المعبر، بغية تفادي طوابير الانتظار من أجل الوصول إلى سبتة"، مبرزة أن المنطقة تشهد حالات تدافع وازدحام ترافقها أوامر بإغلاق الممرين بين الفينة والأخرى.

ووفق المسؤولين الإسبان إن فتح المعبر الجديد سيتم على مستوى المنطقة المجاورة لمركز الفحص التقني للعربات بالثغر، ووزارة الداخلية الإسبانية ستعمل على توفير بطائق خاصة تتضمن بيانات بيومترية لحمالي السلع وسائقي العربات، وذلك في إطار التشريعات الخاصة بالنظام المقيد لأنشطة التجارة الحدودية البسيطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - علي ناصر السبت 10 مارس 2018 - 09:41
اذا كان الخبر صحيحا فلا جدوى من تواجد الجمارك على أبواب كل من سبتة ومليلية لان الامر لا يتعلق بالتهريب وإنما بتسهيل مرور السلع من الثغرين في اتجاه المغرب بطريقة قانونية مقنعة،
الإسبان ومعهم لوبيات التهريب من الجانبين يدافعون عن ازدهار "التجارة والرواج" بين الثغرين والمغرب ولكن على حساب الاقتصاد الوطني وفرص الشغل بالمنطقة ورجال الاعمال المغاربة صامتون وكان على رؤوسهم الطير او منتفعون من التهريب،
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2
2 - fham tsatta السبت 10 مارس 2018 - 09:51
تفاوض لتنظيم التهريب...حلل وناقش...سعدات اللي مكلخ
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4
3 - حلالة 59 السبت 10 مارس 2018 - 09:53
أي حماقة هاته ؟ تنظيم التهريب!!!! و أين هو القانون ؟ ما هو الدور الحقيقي للجمارك ؟ زيدو في سحق و عناءالنساء الحمالات.فعلا إنها جهوية متقدمة و بن شماش مهندسها. و الآن بدأت الحكومة تفعيلها في الحد من مشاهد الظلم التي تعيشها هذه النسوة الحمالات عوض إنقادهن من براثن الفقر. و الحكومة بدأت بتفعيل البرامج الخانزة بدءا من الضعيف العثماني حين بارك انقاد صندوق معاشات بعض المنتخبين الظلمة السفلة الشفارة الزناة
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3
4 - الشرقي السبت 10 مارس 2018 - 10:04
الموافقة أو التوافق على التهربب هو خيانة للوطن لضربه تساوي الفرص بين تاجر يدفع الضرائب وآخر لايدفع شيئا وخيانة كذالك لأنه اعتراف بالإستعمار الإسباني للمدينة وخيانة لثقة المواطن التي وضعها في هذه الحكومة
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5 - عبدو الرباطي السبت 10 مارس 2018 - 10:07
نحن نريد مفاوضات لاسترجاع الثغر وليس لفتح الممر
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6 - كريم من طنجه السبت 10 مارس 2018 - 10:16
هل أصبح مرادف التجارة " تهريب " أم هو تكريس للمهانة و تطبيع مع المطلح.. لربما هو فقط تسمية للأشياء بمسمياتها.
قبل إنشاء ميناء طنجة المتوسط كنا نسمع عن قطع الطريق على التهريب و إحالة سبته و مليليه على التقاعد و خلق فرص العمل لممتهني هذا النشاط.
لكن وكما هو الحال دائما، لسنا ضمن اللائحه.
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7 - رشيد السبت 10 مارس 2018 - 10:23
دليل على الذل لي ولينا عايشين فيه...
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8 - حجي07... السبت 10 مارس 2018 - 10:25
هذا لا يذع مجالً لشك على فاشل سياسة الدوله فى بعد الأمور.راه خَص تخذ قرارة فى عداد ديال الأشياء؟
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9 - abdelali السبت 10 مارس 2018 - 10:29
كيبقى المغرب اذكى دولة في العالم.هههه
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10 - محمد السبت 10 مارس 2018 - 10:30
"تنظيم" "الترهريب" بسبتة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شحد يشرحلي الله يرحم الولدين
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11 - MAEMOUN السبت 10 مارس 2018 - 10:39
التهريب غير شرعي ويتم التفاوض بشانه. بدل نهج حلول ناجعة ومستدامة للحد من هذه الظاهرة المعيبة اخلاقيا و اجتماعيا و اقتصاديا يتجه المسؤولون على الشان العام الى شرعنة هذه الافة.الى متى. نستمر بالترقيع.
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12 - abdou السبت 10 مارس 2018 - 10:41
كان على الحكومتين اخراج قوانين و آليات جديدة تمكن هذه العائلات الفقيرة من الاسترزاق من هذه التجارة و ذلك بتقنينها و إعطاء لكل شخص كمية قانونية مسموحة للاتجار بها و تسهيل مأمورية دخول و خروج الأشخاص المسموح لهم من بوابات إلكترونية تفتيشية بدون حكرة و تحترم كرامة هذه الشريحة المجتمعية، كلنا نسمح لأنفسنا باقتناء هذه السلع و حتى أغنياء المنطقة يغتنون بدون حسيب و لا رقيب من هذه المنتوجات على ظهر و كرامة تلك النساء الفقيرات التي يتم استعمالهن مثل ذواب لنقل السلع... و أعتذر عن استعمال هذه الكلمة و لكن كفانا من التفكير بقلوبنا و أحاسيسنا أكثر من عقولنا...
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13 - مغربي السبت 10 مارس 2018 - 10:42
نريد التفاوض حول إسترجاع المدينتين المحتلتين
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