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الأمطار والرياح تعود إلى المغرب الخميس المقبل

الأمطار والرياح تعود إلى المغرب الخميس المقبل
نورالدين إكجان*
الأحد 11 مارس 2018 - 13:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يعود الجو إلى تسجيل حالة من الاستقرار طيلة الأسبوع المقبل إلى حدود يوم الخميس المقبل، لتشهد البلاد جوا مستقرا وصافيا يوم غد الاثنين ويوم الثلاثاء؛ باستثناء مناطق الشمال الغربي والريف وهضاب الفوسفاط، التي ستشهد تساقطات ضعيفة، ثم يعود بعدها الجو إلى الاستقرار بكل ربوع المملكة يوم الأربعاء.

الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن سرعة الرياح ستكون معتدلة طيلة الأسبوع المقبل، مع استمرار في حدتها حتى نهاية يوم الأحد الجاري بمنطقة طنجة، كما ستَعرف درجة الحرارة ارتفاعا إلى غاية يوم الخميس.

وأضاف يوعابد أنه انطلاقا من يوم الخميس المقبل ستُسجل عودة للتساقطات المطرية بكل من السواحل الأطلسية الشمالية ووسط البلاد، إضافة إلى عودة الانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من اليوم ذاته.

وعن حالة البحر، أكد يوعابد أن البحر سيكون مستقرا طيلة الأسبوع، باستثناء مناطق الواجهة المتوسطية والتي ستعرف بعض الهيجان.

وأورد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه جرى تسجيل مقدار تساقطات لا بأس به في الـ24 ساعة الماضية، حيث عرفت مدينة تازة سقوط 32 ملمترا، و21 ملمترا بالمحمدية، و19 ملمترا بالرباط، و14 ملمترا بالنواصر، و12 ملمترا بإفران، و11 ملمترا بفاس، و10 ملمترات العرائش، و8 ملمترات بكل من سطات ومكناس، و7 ملمترات ببنسليمان، و6 ملمترات بالقنيطرة، و5 ملمترات بتطوان، كما امتدت التساقطات حتى الجهة الشرقية للمملكة بتسجيل 3 ملمترات بمدينة وجدة.

*صحفي متدرب

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