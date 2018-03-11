24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:41
|12:42
|15:59
|18:36
|19:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- ماستر مكافحة الجريمة المالية
- تسول الأطفال بمدن الهامش
- نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين التأثير الإيجابي وتخدير العقل الواعي
- عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة
- سفينة تاريخية تصل طنجة
تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس (5.00)
حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)
- تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس - (77)
- رصيف الصحافة: صرف "معاشات البرلمان" يهدد أموال مواجهة الأزمات - (74)
- بنعتيق يدعو مغاربة ألمانيا إلى جلب استثمارات كبرى ودعم تنمية الوطن - (69)
- رئيس الحكومة: الدستور عزز ألسن المملكة .. لا خوف على اللغة العربية - (55)
- بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمطار والرياح تعود إلى المغرب الخميس المقبل
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يعود الجو إلى تسجيل حالة من الاستقرار طيلة الأسبوع المقبل إلى حدود يوم الخميس المقبل، لتشهد البلاد جوا مستقرا وصافيا يوم غد الاثنين ويوم الثلاثاء؛ باستثناء مناطق الشمال الغربي والريف وهضاب الفوسفاط، التي ستشهد تساقطات ضعيفة، ثم يعود بعدها الجو إلى الاستقرار بكل ربوع المملكة يوم الأربعاء.
الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن سرعة الرياح ستكون معتدلة طيلة الأسبوع المقبل، مع استمرار في حدتها حتى نهاية يوم الأحد الجاري بمنطقة طنجة، كما ستَعرف درجة الحرارة ارتفاعا إلى غاية يوم الخميس.
وأضاف يوعابد أنه انطلاقا من يوم الخميس المقبل ستُسجل عودة للتساقطات المطرية بكل من السواحل الأطلسية الشمالية ووسط البلاد، إضافة إلى عودة الانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من اليوم ذاته.
وعن حالة البحر، أكد يوعابد أن البحر سيكون مستقرا طيلة الأسبوع، باستثناء مناطق الواجهة المتوسطية والتي ستعرف بعض الهيجان.
وأورد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه جرى تسجيل مقدار تساقطات لا بأس به في الـ24 ساعة الماضية، حيث عرفت مدينة تازة سقوط 32 ملمترا، و21 ملمترا بالمحمدية، و19 ملمترا بالرباط، و14 ملمترا بالنواصر، و12 ملمترا بإفران، و11 ملمترا بفاس، و10 ملمترات العرائش، و8 ملمترات بكل من سطات ومكناس، و7 ملمترات ببنسليمان، و6 ملمترات بالقنيطرة، و5 ملمترات بتطوان، كما امتدت التساقطات حتى الجهة الشرقية للمملكة بتسجيل 3 ملمترات بمدينة وجدة.