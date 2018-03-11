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الرئيسية | جهات | التحقيق مع شابة دفنت مولودة وسط حديقة بمراكش

التحقيق مع شابة دفنت مولودة وسط حديقة بمراكش

التحقيق مع شابة دفنت مولودة وسط حديقة بمراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 11 مارس 2018 - 16:07

فتحت المصالح الأمنية ولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة مع فتاة في بداية عقدها الثالث، لمعرفة الظروف والأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى التخلص من رضيعتها بطريقة همجية عبر دفنها وسط حديقة عمومية بالحي الحسني التابع لتراب مقاطعة المنارة بعاصمة النخيل.

وحسب مصادر هسبريس، فإن محققي الشرطة القضائية انتقلوا، بعد إخبارهم من لدن السلطة المحلية باكتشاف جثة رضيعة، إلى مكان الحادث وشرعوا في التحريات الأولية وجمع المعطيات والقرائن التي من شأنها أن تساعد المحققين للتوصل إلى هوية الأم المفترضة، التي يمكن أن تكون تخلصت من الرضيعة.

وأضافت المصادر نفسها أنه جرى رفع البصمات من قبل الشرطة العلمية وإنجاز التحريات الأولية، قبل نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات، ليتم في الأخير إيقاف المتهمة رفقة صديقة لها يشتبه في تورطها في هذه الجريم، ليتم اقتيادهما إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

وأوضحت المصادر أن المتهمة، التي تمتهن الدعارة والتي تقطن بدوار سيدي امبارك التابع لتراب مقاطعة المنارة، اختارت التخلص من رضيعتها التي أنجبتها بعد حمل غير مرغوب فيه بالطريقة سالفة ذكرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الحسين الأحد 11 مارس 2018 - 16:25
هذا ما يريده بعض الاحزاب في المغرب لبناتنا حينما ينادي ويشجع بحرية الجنس خارج اطار الزواج
هذه هي النتيجة .الطفلة دفنت بأي ذنب قتلت.
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92
2 - متتبعة الأحد 11 مارس 2018 - 16:37
لاحول ولاقوة الابالله ..الروح عزيزة عند الله ...في ناس تتمنى اطفال وماعندها رغم كثير من المحاولات والحمد لله وفي ناس تقتل اطفالها .....
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64
3 - أسد الأسود الصحراوي الأحد 11 مارس 2018 - 17:04
خذخ هي الحقيقة المرة التي ترغب فيها الصهيونية العالمية من إفساد المرأة من أجل إفساد الرجال وخروج الجميع من الدين الأسلامي ..تحريف المرأة المسيلمة لأخراج المسيلمين من الدين الأسيلامي في إفساد المرأة المسلمة خير لهم من صنعه دبابة ا, طائرة ..والمسومون بالمسلمين فقد
وا غقلهم وانحرفوا عن الدين الأسلامي وتلك هي رغبة الصهايبنة والأمبريبالية العهالمية واىلدول العر لبيبىة ..قال تعالى ..قل يأيها الكافرون ل أعبد مكا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني ..صدق الله العظيم ..
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17
4 - خنيفري الأحد 11 مارس 2018 - 17:19
مجرمة خطيرة ويجب معاقبتها أشد عقوبة
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7
5 - raxidfow الأحد 11 مارس 2018 - 18:04
اغلب التعاليق تنكب على البعد عن الدين وما الى دالك .انا اقول اكبر مشاكلنا هي غياب الانسانية .وتفشي الجهل والهمجية. الغرب لن يقترف متل هدة الجريمة في حق طفلة صغيره رغم انهم ليسو مسلمين .فاين الخلل يا ترى هل في الاسلام ام المسلمين ؟؟؟؟؟
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4
6 - مالهم لمغاربة الأحد 11 مارس 2018 - 18:22
أين أنت يا "الوزير" أوجار الذي قلت المهم ما تكونش العلاقة الجنسية في مكان عام!! المغرب أصبح في الحضيض
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5
7 - البعمراني الأحد 11 مارس 2018 - 18:26
هذه اولى نتائج العلاقات الجنسية الرضائية التي بات الجميع يشجعها
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4
8 - جمم الأحد 11 مارس 2018 - 18:35
وأين ذالك الرجل الذي حملها هوكذالك مسوءول والمجتمع المغربي لا يحمي اولاداه ويرمي بهم الي الدعراة لا تعليم في المستواة لا عمل ولا صحة ولا أمن حسبي الله ونعمى الوكيل
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3
9 - ولد الشعب الأحد 11 مارس 2018 - 18:46
قولوا للوزير اوجار المحترم، هذه نتائج العلاقات الرضائية التي قلتم انها لا تؤدي اي احد اذا كانت في مكان تراعى فيه شروط الزنى المباح اي داخل بيت مثلا و ليس في الاماكن العامة مراعاة لمشاعر المواطنين. فمن يأخد حق هذا المولود الذي وئد. ثم هل استفتيتم الشعب في ما يخص قبوله ام لا لهذه العلاقات الرضائية. ان لم تستحيو ففعلوا ما شئتم.
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