توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح بالريف ومنطقة طنجة وشرق الواجهة المتوسطية .

كما يرتقب تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول الداخلية والسواحل الجنوبية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بشمال ووسط البلاد وسوس والسهول الداخلية والجنوب- الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات ، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى ، وما بين 20 و26 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.