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2865 مستفيدا من حملة طبية بالفحص أنجرة

2865 مستفيدا من حملة طبية بالفحص أنجرة
هسبريس من وزان
الاثنين 12 مارس 2018 - 06:55

نظّمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالفحص أنجرة، بشراكة مع جمعية "ملوسة للتنمية البشرية" وجمعية "الأمل"، حملة طبية مجانية متعددة التخصصات لفائدة سكان جماعة بلموسة والمداشر التابعة لها.

وتأتي هذه الحملة الطبية، حسب مصدر من المديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، في إطار تقريب العلاج والاستشارات الطبية المتخصصة من سكان المناطق المعزولة والنائية، والانفتاح على أكبر عدد ممن يعانون مشاكل صحية، مشيرا إلى توزيع كمية مهمة من الأدوية على المستفيدين القاطنين بالدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية.

واستفاد من هذه الحملة الطبية زهاء 2865 مستفيدا قدمت لهم كشوفات وفحوصات مجانية. وقد شارك في هذه الحملة طاقم طبي يضم 15 طبيبا عاما و15 طبيبا مختصا، إلى جانب 30 ممرضا.

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