24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:38
|12:42
|16:00
|18:37
|19:52
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب"
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (131)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (119)
- انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام - (65)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (62)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية ضعيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي.
وسيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة أوزخات مطرية متفرقة بالسايس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية خلال الزوال والليلة القادمة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق المملكة.
وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، وضعيفة وأحيانا متقلبة الاتجاه بالمناطق الشمالية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و14 درجة بشمال ووسط البلاد وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة جنوب البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 22 و28 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و35 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالسفوح الجنوبية الشرقية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.