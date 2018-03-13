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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 05:23

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية ضعيفة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة أوزخات مطرية متفرقة بالسايس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية خلال الزوال والليلة القادمة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، وضعيفة وأحيانا متقلبة الاتجاه بالمناطق الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و14 درجة بشمال ووسط البلاد وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 22 و28 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و35 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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