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مسافرون على متن "ستيام" عالقون بقصبة تادلة

مسافرون على متن "ستيام" عالقون بقصبة تادلة
هسبريس من بني ملال
الاثنين 12 مارس 2018 - 20:04

منذ الساعة الواحدة والربع من بعد زوال اليوم الإثنين، انتظر مسافرون على متْن حافلة تابعة لشركة "ستيام" أن تنطلق الحافلة التي كان من المفروض أن تبدأ رحلتها من قصبة تادلة في اتجاه مدينة الدار البيضاء على الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة.

ويعود السبب الذي جعل المسافرين، وعددهم ثمانية، عالقين في قصبة تادلة، إلى أنّ سائق الحافلة المنطلقة من بني ملال على الساعة الواحدة والربع، وكان من المفروض أن تمر عبر قصبة تادلة على الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة، "نسيَ" أن يمرّ عبر هذه المحطة، بحسب ما صرح به مسؤولو المحطة للمسافرين العالقين.

وقال أحدهم، في اتصال بهسبريس، إنهم اتصلوا بمصلحة الزبناء لشركة "ستيام" حوالي ثلاثين مرة، وفي كلّ مرة يخبرونهم بأنهم سيعيدون الاتصال بهم لكنّ ذلك لا يحصل، وحين يعاود المسافرون المتضررون الذين استقدموا عوْنا قضائيا لإجراء معاينة، الاتصال، يتلقون تطمينات بأنَّ حافلة أخرى ستقلّهم، لكن هذه الحافلة لم تأت بعد إلى حدود كتابة هذه السطور.

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