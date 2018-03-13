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كُتّاب وآراء
نقابة مستخدمي "وكالة الجنوب" ترى النور بالعيون
أعلن مستخدمو وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب عن تأسيس نقابة لهم منضويةٍ تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
قابة مستخدمي وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية رأت النور إثر جمع عام عُقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل في مدينة العيون، ترأسه أحمد بابا عبان، الكاتب الجهوي لـUMT.
وأسفر الجمع العام عن انتخاب مكتب مسير للنقابة بحضور الهادي عبد الكريم كاتبا عاما، وانخيسي رضوان نائبا له، ومصطفى مساعد مقررا، وعبد العزيز الفقيه نائبا له، وأسامة الصالح أمينا للمال، وسوفيان الهلالي نائبا له، وعبد الفتاح الغداني مستشارا.
ودعا الجمع العام، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، "الحكومة المغربية إلى توضيح مآل الوكالة ومصير مستخدميها، وفتح حوار جاد مع الممثلين النقابيين لمستخدمي الوكالة لإيجاد حلول منصفة وعادلة".