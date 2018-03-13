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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تؤكد منع "التظاهر غير القانوني" بجرادة
أكدت وزارة الداخلية على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.
وقالت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء إنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".
وذكر البلاغ أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير الماضي.
ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.
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تعليقات الزوّار (14)
هذه طريقة سمجة و "بايخة" ل لي ذراع المواطنين من طرف الحكومة المحكومة و داخليتها و بهذا يريدون جر السكان الى امور هامشية لتفريق كلمتهم و الهاءهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة في التنمية و النعوض بمنطقتهم. للاسف فالماسكون بزمام الامور في هذا البلد لا يريدون ان يتعلموا من التجارب السابقة اللتي مرت بسلام و دون عواقب، لكنهم الان يلعبون بالنار و لا يجب التنصل من الالتزامات و الواجبات اللتي على عاتق الدولة قبل فوات الاوان
باختصار من خلال التحليل العقلاني نرى بان منطقة جرادة نظرا للحصار الاقتصادي ستشتعل تحت اقدام السلطات احتجاجا ولعلها بداية البدايات لتساقط قبضة الاستبداد..لانه مهما طال الليل فلابد من بزوغ ضوء الفجر ...