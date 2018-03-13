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الرئيسية | جهات | وزارة الداخلية تؤكد منع "التظاهر غير القانوني" بجرادة

وزارة الداخلية تؤكد منع "التظاهر غير القانوني" بجرادة

وزارة الداخلية تؤكد منع "التظاهر غير القانوني" بجرادة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:05

أكدت وزارة الداخلية على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.

وقالت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء إنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".

وذكر البلاغ أنه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير الماضي.

ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، يشير البلاغ، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مهاجر مغربي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:13
السلام عليكم ورحمة الله يجب عالدولة الضرب بيد من حديد كل من خرج ليستغل التظاهر والمساس بمصالح المواطنين وبلا هوادة معاقبتهم اخوكم المغربي
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-106
2 - Younes-Painter الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:17
هاد السكة القديمة ديال الداخلية راه ما بقاتش خدامة و تلك الهدرة الخاوية لا تنطلي على احد!
هذه طريقة سمجة و "بايخة" ل لي ذراع المواطنين من طرف الحكومة المحكومة و داخليتها و بهذا يريدون جر السكان الى امور هامشية لتفريق كلمتهم و الهاءهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة في التنمية و النعوض بمنطقتهم. للاسف فالماسكون بزمام الامور في هذا البلد لا يريدون ان يتعلموا من التجارب السابقة اللتي مرت بسلام و دون عواقب، لكنهم الان يلعبون بالنار و لا يجب التنصل من الالتزامات و الواجبات اللتي على عاتق الدولة قبل فوات الاوان
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56
3 - The phenomenal الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:17
تظاهر غير قانوني!! هل قاموا بأعمال تخريبية أو ما شابه.. هم فقط يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية و حضارية.. تعرفون فقط سياسة القمع أما أن توفروا العيش الكريم للمواطنين فهذا آخر اهتماماتكم..
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74
4 - omar الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:19
والمواطنين من حقهم الشغل كما جاء في الدستور.
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73
5 - محمد بوعناية الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:20
من حق وزارة الداخلية منع التظاهر من حق وزارة الداخلية الإستيلاء ثروات الشعب فأين يوجد هذا الشعب الذي تخرص وزارة الداخلية مصالحه
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35
6 - سيفاو الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:23
كل المظاهرات حرام إلا ديال الطون ومئة درهم
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44
7 - يزيد الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:32
هل يمكن لوزارة الداخلية ان تعطي ترخيصا للتظاهر حتى نقول قانوني او غير قانوني
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31
8 - midou الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:34
من يصدق الكاذب . الحكومة مثل رؤساء الجماعات الذين يكثرون من الوعود. الحسيمة نمودجا لقذ زجوا بالمحتجين في السجون لانهم قالوا لن نصدقكم وانتم تكذبون علينا منذ الاستقلال. الشعب اصبح كالعبيد نقوم بخدمة المخزن وحاشيته ولا حق لن ان نشكوا .
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29
9 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:45
لان كل الوعود الكاذبة للحكومة الشكلية والسلطات المحلية واذنابها من المنتخبين ..تم فضحها من طرف ساكنة جرادة الشهادة فهاهي السلطات المخزنية مجسدة في رجوع القبضة الأمنية لام الوزارات تمنع حق التظاهر السلمي بل تعطي تبريرات مفضوحة لدى الجميع كالمحافظة على النظام العام وهل الذين يسرقون الثروات المعدنية برخص غير قانونية لعشرات السنين يحافظون على النظام العام ؟!؟
باختصار من خلال التحليل العقلاني نرى بان منطقة جرادة نظرا للحصار الاقتصادي ستشتعل تحت اقدام السلطات احتجاجا ولعلها بداية البدايات لتساقط قبضة الاستبداد..لانه مهما طال الليل فلابد من بزوغ ضوء الفجر ...
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14
10 - الغزواي الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:47
هدا ما يجب فعله . إن بعض الجهات يركبون على الاحتجاجات و لا يودون أن يوجد حل و يريدون فقط الاحتجاج و تأجيج الأوضاع
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-18
11 - hamid sweden الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:49
انا عايش في السويد منذ 25 سنة لم ارى تظاهرة في الشوارع غير مرخص بها . والشرطة تتصدى بالعصا والهراوات لكل من يقوم بالتظاهر بذون موافقة السلطات المحلية . راكم شبعتوا وزغتوا في المغرب . ويجب اعطاء ا لحكومة بعض الوقت لان الاصلاح ياخذ الوقت
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-13
12 - مواطن الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:50
آه ل كنتم تهتمون خقا بأمن و مصلحة الوطن و المواطن
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11
13 - ali الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:50
يجب على الداخلية منع من ينهبون تروات البلاد واعطاء لشعب حقه حينها لن ترى من يحتج
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12
14 - Mohajir الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:53
بلدنا ليست دولة ديموقراطية ووزارة الداخلية تؤكد منع "التظاهر غير القانوني" هذا يدل على ان ايام الرصاص عادت الى مجراها.
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8
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