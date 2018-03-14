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الرئيسية | جهات | "البيجيدي" يصوت على مشاريع بجهة البيضاء

"البيجيدي" يصوت على مشاريع بجهة البيضاء

"البيجيدي" يصوت على مشاريع بجهة البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:40

شهد مجلس جهة الدار البيضاء سطات، تصويت فريق حزب العدالة والتنمية على مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس.

وصوت فريق "البيجيدي"، الذي خرج ببلاغ ينتقد فيه تدبير مصطفى بكوري، رئيس الجهة، على مجموعة من النقط؛ من بينها مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إنجاز طرق سيارة، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز الدراسات المتعلقة بتحلية مياه البحر.

كما صوت الأعضاء، وضمنهم أعضاء العدالة والتنمية، على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تجويد الاستفادة من الخدمات الأساسية في الوسط.

وسبق لأعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات التصويت على مشاريع يقدمها المجلس برئاسة مصطفى بكوري.

وكان مستشارو "البيجيدي" أعلنوا مقاطعتهم لاجتماع مشترك للجان يوم الاثنين، وذلك اعتبارا لما وصفوه بكونه "يكرس حالة الارتباك ويزكيها، فضلا عن أنه يتعارض مع طموحنا إلى إرساء أسس جهوية متقدمة".

وعبر فريق العدالة والتنمية عن تخوفه الشديد من "حالة الارتباك الذي يجسد عبثا بمصالح ساكنة جهة من أهم جهات المملكة"، منبها كافة مكونات الأغلبية إلى "تحمل المسؤولية التامة لتجنب تبديد الزمن السياسي الذي تسببت فيه جراء حالة الشلل التي كرستها".

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