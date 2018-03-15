توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة مع أمطار أو زخات بالشمال الغربي والريف وغرب الواجهة المتوسطية وستمتد بعد ذلك إلى سوس ومرتفاع الأطلس والسهول الغربية والسواحل شمال طانطان والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء أحيانا غائمة بشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وكذا سحب منخفضة مع كتل من الضباب بالسواحل الجنوبية خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى أحيانا قوية من القطاع الى شمالية بالوسط وشرق البلاد، ومن القطاع الشمالي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بكل من شمال ووسط البلاد وسوس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و18 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية وشمال ووسط البلاد والسهول الداخلية، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة سوس وأقصى الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و33 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان غرب منطقة البوغاز وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بشرق البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا ما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.