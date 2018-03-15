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كُتّاب وآراء
مطالبة من مليلية بمعهد إسباني جديد في الناظور
طالبت مندوبية الحكومة المحلية لمليلية سلطات مدريد بضرورة الإسراع في إحداث معهد إسباني جديد بمدينة الناظور، بهدف تقليص الضغط الذي تشهده مختلف المؤسسات التعليمية في الثغر
وقال خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية في مليلية، إن 200 طالب مغربي يجتازون أسبوعيا مختلف نقط العبور بغية متابعة الدراسة بمؤسسات الثغر، مشيرا إلى أنه "من شأن هذه المبادرة إيجاد حل لمسألة اكتظاظ الفصول الدراسية التي تترتب عنها نتائج سلبية على مكونات منظومة التربية".
وأضاف إمبرودا، في تصريح لإذاعة "كوبي" الإسبانية، أن الفصول الدراسية أصبحت مكدسة؛ وهو ما يضاعف مشاكل العملية التعليمية ويرهق الأساتذة، وأن "إنشاء معهد جديد بمدينة الناظور، إلى جانب المركز الإسباني لوبي دي فيغا، سيسهم في تقليص عدد التلاميذ في مليلية".
وزاد المتحدث أن المعهد المحتمل إحداثه سيتبع النموذج الإسباني في التدريس، وسيشرف عليه طاقم إداري وتربوي إسباني، مردفا بأن ا"للقاء الأخير الذي جمعه برئيس الحكومة المركزية، ماريانو راخوي، كان مناسبة لطرح فكرة افتتاح مركز جديد من هذا النوع".