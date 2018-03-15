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خريبكة تحسم تمثيلها بمسابقة محمد السادس للقرآن

خريبكة تحسم تمثيلها بمسابقة محمد السادس للقرآن
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 15 مارس 2018 - 10:01

احتضن مسجد طارق بن زياد بمدينة خريبكة الاقصائيات المؤهلة إلى مسابقة محمد السادس الوطنية لحفظ وتجويد والقرآن الكريم، وهي المسابقة المقسّمة إلى "فرع الحفظ الكامل مع الترتيل"، و"فرع حفظ خمسة أحزاب مع لتجويد بالصيغة المغربية"، و"فرع حفظ خمسة أحزاب مع التجويد بالصيغة المشرقية".

وبلغ عدد المشاركين في الاقصائيات على مستوى إقليم خريبكة 33 مشاركة ومشاركا، أغلبهم من الكتاتيب القرآنية، عملوا جميعا على قراءة آيات بينات من كتاب الله مع التجويد أمام لجنة تحكيم مكونة من عبد الوهاب العمراني، عضو المجلس العلمي المحلي بخريبكة، والقرّاء الأئمّة عبد الكريم اشرقي وإدريس بوقريع ومراد خليل.

وأسفرت الاقصائيات المنظمة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لخريبكة، عن تأهل سلمى مبشور في فرع حفظ خمسة أحزاب مع التجويد بالصيغة المشرقية، ومحمد العلافي في فرع حفظ خمسة أحزاب مع التجويد بالصيغة المغربية، ورضى كراع في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل، من أجل تمثيل الإقليم في المسابقة الوطنية.

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