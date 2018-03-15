إخلاء سبيل قيادي في "العدل والإحسان" بمدينة وجدة

هسبريس من الرباط

أفادت جماعة "العدل والإحسان" بأن السلطات المحلية في مدينة وجدة أخلت سبيل البشير عابد، عضو مجلس شورى "الجماعة"، بعدما قالت في وقت سابق إنه "جرى اختطافه فجر اليوم الخميس قرب منزله بعد رجوعه من صلاة الصبح".

وأوضح بلاغ للتنظيم ذاته، توصلت به هسبريس، أنه تم إطلاق سراح المعني بالأمر في وجدة "بعد احتجازه لأكثر من 6 ساعات لدى الدوائر الأمنية بالمدينة".

كما أضاف المصدر: "قد تم سؤال الأخ عن أحداث جرادة وعن مواقف الجماعة وعلاقتها بالموضوع، فذكرهم بأن كل هذا متضمن في البيان المحلي للجماعة بجرادة الذي صدر أمس"، بتعبير البلاغ.

وشدد التنظيم على أن "مواقف الجماعة معروفة في نبذ العنف بكل أشكاله وأيا كان مصدره. إننا نجدد إدانتنا للخرق الخطير للقانون باستعمال مثل هذه الأساليب المروعة لأمن الناس والمعتدية على حرياتهم بغير وجه حق".

من جهة أخرى، جددت جماعة العدل والاحسان دعمها للمطالب المشروعة لساكنة جرادة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات بالمنطقة.