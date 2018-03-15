عمالة إقليم جرادة تنفي وفاة قاصر خلال الاحتجاجات

هسبريس من الرباط

قالت عمالة إقليم جرادة إنها رصدت تداولا إلكترونيا، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، لـ"أخبارا كاذبة وتضليلية مفادها وفاة شاب، في الـ16 من عمره، أمس الأربعاء بمدينة جرادة، جراء حادثة دهس تعرض لها من قبل عربة تابعة للقوات العمومية".

وأضاف بلاغ للجهة الإدارية نفسها، توصلت به هسبريس، أنه "تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره مثل هذه الأخبار، وتفاديا كذلك للآثار السلبية التي قد تتسبب فيها المزاعم الزائفة والعارية من الصحة، فإن السلطات المحلية لإقليم جرادة تحرص على التأكيد على أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها، بهذا الخصوص اليوم الخميس، لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة من هذا القبيل".

"إذ تدحض السلطات المحلية لإقليم جرادة كل الافتراءات والإشاعات التدليسية التي رافقت الأحداث التي عرفها الإقليم ، فإنها تدعو في المقابل إلى ضرورة الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراءها"، بتعبير البلاغ.