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عمالة إقليم جرادة تنفي وفاة قاصر خلال الاحتجاجات

عمالة إقليم جرادة تنفي وفاة قاصر خلال الاحتجاجات
هسبريس من الرباط
الخميس 15 مارس 2018 - 15:35

قالت عمالة إقليم جرادة إنها رصدت تداولا إلكترونيا، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، لـ"أخبارا كاذبة وتضليلية مفادها وفاة شاب، في الـ16 من عمره، أمس الأربعاء بمدينة جرادة، جراء حادثة دهس تعرض لها من قبل عربة تابعة للقوات العمومية".

وأضاف بلاغ للجهة الإدارية نفسها، توصلت به هسبريس، أنه "تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره مثل هذه الأخبار، وتفاديا كذلك للآثار السلبية التي قد تتسبب فيها المزاعم الزائفة والعارية من الصحة، فإن السلطات المحلية لإقليم جرادة تحرص على التأكيد على أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها، بهذا الخصوص اليوم الخميس، لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة من هذا القبيل".

"إذ تدحض السلطات المحلية لإقليم جرادة كل الافتراءات والإشاعات التدليسية التي رافقت الأحداث التي عرفها الإقليم ، فإنها تدعو في المقابل إلى ضرورة الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراءها"، بتعبير البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريف إي نو الخميس 15 مارس 2018 - 15:56
آهٍ لحال هذا الوطن الجريح ، ما شاهدته يوم أمس كان كافياً لكي أشفق على حال وطني ، كيف لا أنا من عايشت الحراك الريفي يوما بيوم وكيف قامت قنوات الصرف الصحي من فبركة الحراك من كل جوانبه مستغلتا نفطة عدم حمل العلم المغربي ووقع ما لم يكن في الحسبان بإختطاف جل أبناء منطقة الريف لا لشيئ لأنهم طالبوا بالبديل الإقتصادي . وما هي إلا أيام قليل وبرز حرك جرادة متبعا خطى الريفيين بطرق إحتجاجية سلمية دامت لأزيد من 100يوم وكلهم يحتلسون رايات الوطن و بيدهم صورا للملك بغية تحقيق المطالب لكن للمخزن رؤية أخرى و ما شاهدناه يوم أمس يوثق الحقيقة لكن في المقابل بدلا من أن تقف السلطة الرابعة جنبا لجنب مع أبناء الشعب المضطهد هاهي تفبرك القضية كما سبق مع حراك سيدي إيفني و الريف و زاكورة
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