الاستياء يرافق تضرر طريق حديثة الإصلاح بوزان

هسبريس من وزان

استنكر عدد من المواطنين المنحدرين من جماعة زغيرة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان، من خلال تصريحات متطابقة لهسبريس، الإصلاحات التي عرفتها الطريق رقم 4573، معبرين عن استيائهم من الوضعية السيئة التي أصبحت عليها عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

سعيد لشهب، فاعل جمعوي، قال في تصريح لهسبريس إن "الطريق المذكورة شابتها تجاوزات وغش خلال عملية الإصلاح وأصبحت تغلب عليها الحفر وازدادت وضعيتها سوء مؤخرا، بعدما كانت الساكنة قد استبشرت خيرا بتحرك الجهات المختصة إثر احتجاجات سابقة لساكنة المنطقة والضواحي".

وأكد لشهب "ظهور تصدعات بالمقطع الطرقي المذكور بعد 8 أشهر فقط على إصلاحه"، مستحضرا في هذا الباب تغيير قنطرة بمركز بني ربيعة تعود إلى الفترة الكولونيالية، قال عنها إنها "كانت أفضل من الحالية".

وشدد المتحدث على أن الطريقة التي تمت بها عملية الإصلاح أبانت عن غش واضح، وطالب الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع من أجل معرفة مدى مطابقة المشروع المنجز للمعايير ودفتر التحملات، مناشدا المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بإقليم وزان التدخل، لاسيما وأن الطريق لن تكمل سنتها الأولى بعد، ونظرا لاعتبارها المنفذ الوحيد الرابط بين الدواوير المذكورة والمراكز المجاورة.

في المقابل، نفى مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بوزان رصد أي نوع من التصدعات، ووعد بإرسال تقنيين إلى الجماعة المذكورة لموافاته بتقرير عن مدى صحة ما يتم تداوله.

وشدد المسؤول ذاته، الذي لم يرغب في كشف هويته للعموم، في اتصال بهسبريس، على أن "مشروع الطريق ما يزال في عهدة الشركة والمقاولة الحائزة على الصفقة، والمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لم تتسلمه بعد".