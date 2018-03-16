24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:3412:4116:0118:3919:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)

  2. انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)

  3. مناظرة الفلاحة بمكناس تراهن على الشباب والتنمية (5.00)

  4. تسييس القضاء أشد خطورة من تسييس الدين (5.00)

  5. ثاني جلسات "محاكمة بوعشرين" .. تغيب مشتكيات وفوضى وتأجيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | متطوعون يتبرعون بـ160 كيس دم في خريبكة

متطوعون يتبرعون بـ160 كيس دم في خريبكة

متطوعون يتبرعون بـ160 كيس دم في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 16 مارس 2018 - 07:44

تفاعل عدد من المتطوعين والمتطوعات، يومي الأربعاء والخميس، مع نداء أطلقته جمعية عطاء، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بخريبكة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، من أجل تعزيز مخزون بنك الدم وتوفير عدد من الأكياس الإضافية من هذه المادة الحيوية، تحت شعار "اترك أثرًا بدمك".

وأوضحت فاطنة حكمي، رئيسة شبه طبية ببنك الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، أن "حملة التبرع بالدم التي أشرفت على تنظيمها جمعية عطاء تكلّلت بالنجاح، ومكّنت من تعزيز مخزون بنك الدم بـ 160 كيسا في ظرف يومين فقط".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يثلج الصدر ويبعث على الارتياح في مثل هذه الحملات التبرعية يتمثل أساسا في تفاعل الشباب مع المبادرات الإنسانية، واستيعابهم ثقافة التبرع بالدم، باعتباره مادة حيوية مهمة غير قابلة للتصنيع".

وشدّدت حكمي على أن "الحاجة المتزايدة إلى الدم تتطلب تضافر جهود الجميع، والحرص على الاستمرار في نشر ثقافة التبرع بالدم، تجنّبا لنفاد مادة حيوية لا بديل عنها"، مستغلة المناسبة لدعوة كل المواطنين القادرين على التبرع بالدم إلى التفاعل إيجابيا مع هذا النداء الإنساني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.