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كُتّاب وآراء
متطوعون يتبرعون بـ160 كيس دم في خريبكة
تفاعل عدد من المتطوعين والمتطوعات، يومي الأربعاء والخميس، مع نداء أطلقته جمعية عطاء، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بخريبكة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، من أجل تعزيز مخزون بنك الدم وتوفير عدد من الأكياس الإضافية من هذه المادة الحيوية، تحت شعار "اترك أثرًا بدمك".
وأوضحت فاطنة حكمي، رئيسة شبه طبية ببنك الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، أن "حملة التبرع بالدم التي أشرفت على تنظيمها جمعية عطاء تكلّلت بالنجاح، ومكّنت من تعزيز مخزون بنك الدم بـ 160 كيسا في ظرف يومين فقط".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يثلج الصدر ويبعث على الارتياح في مثل هذه الحملات التبرعية يتمثل أساسا في تفاعل الشباب مع المبادرات الإنسانية، واستيعابهم ثقافة التبرع بالدم، باعتباره مادة حيوية مهمة غير قابلة للتصنيع".
وشدّدت حكمي على أن "الحاجة المتزايدة إلى الدم تتطلب تضافر جهود الجميع، والحرص على الاستمرار في نشر ثقافة التبرع بالدم، تجنّبا لنفاد مادة حيوية لا بديل عنها"، مستغلة المناسبة لدعوة كل المواطنين القادرين على التبرع بالدم إلى التفاعل إيجابيا مع هذا النداء الإنساني.