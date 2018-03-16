فاعلون يقاربون ولوج النساء إلى العدالة المغربية

صالح الخزاعي من خريبكة

أوصى المشاركون في ندوة علمية حول "ولوج النساء إلى العدالة: مدونة الأسرة نموذجا"، نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة، بضرورة "ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية في مجال حقوق وحريات المرأة المتقاضية"، و"توفير الآليات والموارد البشرية في خلية التكفل بالنساء"، و"دعوة المسؤولين إلى إنشاء مركز لإيواء المرأة المعنّفة والأطفال".

ومن بين التوصيات التي سطرها المشاركون في الندوة المنظمة عشية الخميس، بالقاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة بخريبكة، "المساواة أمام القانون في مجال ولوج المرأة للعدالة"، و"التنسيق مع وزارة الصحة في مجال خلية التكفل بالنساء لخلق شراكة لإيجاد المساعدة الطبية والنفسية للمرأة المعنفة"، و"مراجعة أحكام الحضانة بما يخدم المصلحة الفضلى للمحضون".

وجاءت في توصيات الندوة ضرورة "فتح نقاش علمي هادئ يساهم فيه العلماء في كل التخصصات في ما يخص التعصيب في مجال الإرث"، و"إعمال المساعدة القانونية في مجال ولوج المرأة إلى العدالة عبر الاستعانة بخدمات المحامين"، و"نشر أشغال اللقاء حتى تكون في متناول الجميع، خاصة المشتغلون في المجال القانوني والجمعوي والأكاديمي".

تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت تنظيم جلسات علمية حول "المساعدة القانونية والقضائية للمرأة المتقاضية"، و"تنمية أموال الأسرة بين أحكام الفقه والمادة 49 من مدونة الأسرة: تكامل أم تعارض؟"، و"الحماية الجنائية للمرأة في القانون المغربي: خلية التكفل بالنساء نموذجا"، إضافة إلى تقديم مداخلات حرة وفتح مناقشة عامة بين المشاركين في أشغال اللقاء.

واستغل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة المناسبة لتكريم فعاليات نسائية، وهنّ عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفريدة كاين الله، قاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وفاطمة صبري ونعيمة تباع، مستشارتان بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والمحاميات نزهة فخري وحليمة سعيد وسميرة مسليط.