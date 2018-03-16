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العرائش بأكبر كمية من تساقطات الأمطار في المملكة

العرائش بأكبر كمية من تساقطات الأمطار في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 16 مارس 2018 - 12:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- العرائش 27 ملم - الرباط وإفران 26 ملم - شفشاون 21 ملم - بني ملال 20 ملم - طنجة وفاس وسيدي سليمان 19 ملم - الدار البيضاء- آنفا 16 ملم - القنيطرة 14 ملم - الجديدة 13 ملم - مراكش 12 ملم - تطوان 11 ملم.

- المحمدية 09 ملم - مكناس والصويرة 08 ملم - تازة 06 ملم - آسفي وبنسليمان 05 ملم - وجدة والنواصر وسطات 04 ملم - أكادير وسيدي إفني 02 ملم - الحسيمة 01 ملم - الناظور وآيت ملول وتارودانت وتزنيت والعيون أقل من ملم واحد.

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