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كُتّاب وآراء
العرائش بأكبر كمية من تساقطات الأمطار في المملكة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
- العرائش 27 ملم - الرباط وإفران 26 ملم - شفشاون 21 ملم - بني ملال 20 ملم - طنجة وفاس وسيدي سليمان 19 ملم - الدار البيضاء- آنفا 16 ملم - القنيطرة 14 ملم - الجديدة 13 ملم - مراكش 12 ملم - تطوان 11 ملم.
- المحمدية 09 ملم - مكناس والصويرة 08 ملم - تازة 06 ملم - آسفي وبنسليمان 05 ملم - وجدة والنواصر وسطات 04 ملم - أكادير وسيدي إفني 02 ملم - الحسيمة 01 ملم - الناظور وآيت ملول وتارودانت وتزنيت والعيون أقل من ملم واحد.