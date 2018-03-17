توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء ممطرة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والريف وغرب الواجهة المتوسطية، وستصل خلال الليل إلى السايس وإلى الأطلس المتوسط. وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال نزول أمطار ضعيفة خلال الليل فوق هضب الفوسفاط ووالماس وبالسهول شمال الجديدة، مع تساقط بعض الثلوج على مرتفعات الأطلس المتوسط والريف والتي يتعدى علوها 1400 متر. وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق مع احتمال تكون كتل ضبابية خلال الليل بسهول تادلة.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى قوية جنوبية إلى غربية بالسواحل وبالسهول الأطلسية والريف ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى نسبيا قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و0 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 0 درجة و05 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 05 و10 درجات بكل من السايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وسوس والسفوج الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالقرب من السواحل وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، ومابين 08 و13 درجة بالهضاب الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 24 و30 درجة داخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج غرب منطقة البوغاز وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء، وهائجا إلى قوي الهيجان بالساحل الأطلسي، وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي مساء شمال الجرف.