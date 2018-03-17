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كُتّاب وآراء
عمالة إقليم النواصر تكرم الفنان عبد القادر مطاع
استعانت سلطات إقليم النواصر بالدار البيضاء، خلال الاحتفال باليوم العالمي للغابة، بالممثل المغربي عبد القادر مطاع إلى سنة 1970، والذي كان من بين الأسماء التي قامت بغرس أشجار غابة بوسكورة.
وجرى خلال اللقاء الذي احتضنه الفضاء الغابوي بوسكورة، بحضور عامل النواصر حسن الزيتوني، تحت شعار "غابة بوسكورة.. حكامة تجسد شراكة بيئية مواطنة وتنمية مستدامة"، تكريم الفنان عبد القادر مطاع بصفته واحدا من الذين تمت دعوتهم سنة 1970 لغرس الأشجار بالغابة.
وأكد المنظمون أن هذه العملية التحسيسية، التي تنظم بتنسيق مع المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالدار البيضاء، تأتي في إطار "بلورة توصيات قمة كوب 22، والانخراط في مقاربة تشاركية مؤسساتية وقطاعية منفتحة على النشء وعلى المستقبل الذي يجسد الاستمرارية، وكذا لدعوة الجميع بالحفاظ على غابة بوسكورة باعتبارها ثروة غابوية، وفضاء أخضر يشكل رئة الدار البيضاء الكبرى بامتياز ومجالا طبيعيا وإيكولوجيا لابد أن يحظى باهتمام الجميع".
وأوضحت ليلى الحراق، في كلمة باسم عمالة إقليم النواصر، أن الرهان من خلال هذا اللقاء يتجلى في "بلورة المسؤولية المشتركة في مجال حماية البيئة التي يتعين أن نتقاسمها جميعا، وكذلك لمساءلة حس المواطنة البيئية لدى المواطنين في ظل المسار التنموي الذي ينخرط فيه الإقليم".
وجرى، خلال هذا اللقاء، إشراك تلاميذ المؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني في حملات للنظافة وورشات للرسم والإبداع الفني والأدبي، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية، ضمن مقاربة تفاعلية تهدف إلى بلورة وعي استباقي منفتح على المستقبل ويستشرف غدا أفضل للأجيال الصاعدة.
وتعد غابة بوسكورة متنفسا لمدينة الدار البيضاء، إذ تزخر بثروات طبيعية مكونة أساسا من أشجار الكاليتوس والصنوبر إلى جانب احتوائها على رصيد حيواني مهم من الحجل والأرنب والخنزير البري.