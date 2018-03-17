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كُتّاب وآراء
فاس أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:
- فاس : 28 ملم
- الرباط : 22 ملم
- إفران : 16 ملم
- تازة : 13 ملم
- بني ملال وبنسليمان : 09 ملم
- مكناس وسيدي سليمان : 08 ملم
- القنيطرة : 07 ملم
- شفشاون ومراكش والنواصر : 05 ملم
- تطوان والعرائش : 04 ملم
- طنجة والصويرة : 03 ملم
- الحسيمة ووجدة والرشيدية : 02 ملم
- الدار البيضاء- آنفا وميدلت وخريبكة وآسفي وسطات وبوعرفة : 01 ملم