فاس أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- فاس : 28 ملم

- الرباط : 22 ملم

- إفران : 16 ملم

- تازة : 13 ملم

- بني ملال وبنسليمان : 09 ملم

- مكناس وسيدي سليمان : 08 ملم

- القنيطرة : 07 ملم

- شفشاون ومراكش والنواصر : 05 ملم

- تطوان والعرائش : 04 ملم

- طنجة والصويرة : 03 ملم

- الحسيمة ووجدة والرشيدية : 02 ملم

- الدار البيضاء- آنفا وميدلت وخريبكة وآسفي وسطات وبوعرفة : 01 ملم