24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)

  2. ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)

  3. بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)

  4. الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي (5.00)

  5. قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | فاس أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

فاس أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

فاس أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
السبت 17 مارس 2018 - 11:55

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- فاس : 28 ملم

- الرباط : 22 ملم

- إفران : 16 ملم

- تازة : 13 ملم

- بني ملال وبنسليمان : 09 ملم

- مكناس وسيدي سليمان : 08 ملم

- القنيطرة : 07 ملم

- شفشاون ومراكش والنواصر : 05 ملم

- تطوان والعرائش : 04 ملم

- طنجة والصويرة : 03 ملم

- الحسيمة ووجدة والرشيدية : 02 ملم

- الدار البيضاء- آنفا وميدلت وخريبكة وآسفي وسطات وبوعرفة : 01 ملم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.