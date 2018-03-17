إطلاق مشاريع لفك العزلة بجهة بني ملال خنيفرة

هسبريس ـ مُتابعة

أشرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، رفقة رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إبراهيم مجاهد، ووالي الجهة وعامل إقليم أزيلال، على إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 304، الرابطة بين السودان وأفورار، والتي تندرج ضمن المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة.

هذا المشروع الهام سينجز على طول 29.2 كلم، وبتكلفة مالية تقدر بـ65.5 مليون درهم، بمساهمة من المجلس الجهوي تقدر بـ35%.

وسيساهم هذا المحور الهام في تحسين الانسيابية الطرقية وسلامة مستعملي الطريق، والرفع من الجاذبية السياحية والاقتصادية لبحيرة بين الويدان والجماعات المجاورة لها.

كما أشرف اعمارة على زيارة ورش توسيع وكساء الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين بين الويدان وتاكلفت، على طول 17.5 كلم، وبتكلفة مالية تقدر بـ22.2 مليون درهم.

وبجماعة تاكلفت أشرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رفقة رئيس مجلس الجهة وعامل إقليم أزيلال، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء قنطرة على وادي العبيد، على الطريق الجهوية رقم 306.

وسيبلغ طول هذه المنشأة 78.20 مترا، وعرضها 10 أمتار، بتكلفة مالية تقدر بـ 10.2 مليون درهم؛ وستساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي هذا المحور الهام.

وتخلل هاته الأنشطة لقاء تواصلي مع ساكنة المناطق الجبلية، كان مناسبة لإطلاع الوزير على معاناتها من العزلة وصعوبة التنقل، خاصة خلال الفترات الثلجية والمطرية.

كما عبر رئيس مجلس الجهة بالمناسبة عن الاستعداد لدعم المشاريع الطرقية بالجهة عبر التعاقد مع الوزارة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية.