بعوي يقترح خطا بحريا تجاريا نحو ميناء بني أنصار

هسبريس من الرباط

عقد عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، لقاء مع المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، بحضور وفد يمثل جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، خصص لتباحث المشاكل التي تعترض المستثمرين بجهة الشرق بسبب المساطر الجمركية، وكذا المعيقات والإكراهات التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد.

وبعد استعراض جميع الإكراهات التي يعاني منها العاملون في قطاع التصدير والاستيراد على مستوى ميناء بني انصار بإقليم الناظور، أمام تعقيد المساطر الجمركية والتأخر الحاصل في معالجة بعض الملفات التي تحتاج عرضها على المصالح المركزية، أبدى نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لرئيس جهة الشرق والوفد المرافق له، تفهمه للمشاكل المطروحة، متعهدا باتخاذ تدابير آنية لتجاوزها، وذلك عن طريق تبسيط المساطر وتسريع وتيرتها ومعالجة جميع الملفات على الصعيد الإقليمي.

كما عبر المدير العام للجمارك عن رغبته الأكيدة في بلورة رؤية وإستراتيجية جديدة من أجل النهوض بالقطاع وتحسين الجاذبية الاقتصادية لجهة الشرق، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين إدارة الجمارك ومجلس جهة الشرق.

واقترح عبد النبي بعوي، خلال الاجتماع المذكور، إحداث خط تجاري بحري مباشر نحو ميناء بني أنصار التجاري، دون الحاجة إلى المرور عبر ميناء مليلية المحتلة، وهو المقترح الذي لقي موافقة مبدئية من طرف الوكالة الوطنية للموانئ.

وتفعيلا لخلاصات ونتائج اللقاء مع المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، عقد يوم الخميس اجتماع بإدارة الوكالة الوطنية للموانئ، بحضور مجموعة من المسؤولين الذين لهم علاقة بملف التصدير والاستيراد، تمحور حول الإمكانيات اللوجيستيكية والخدماتية التي يتمتع بها ميناء بني انصار في كل من الميناء التجاري وميناء المسافرين.

ووقف المستثمرون خلال الزيارة الميدانية للميناء على أحدث الآليات والمعدات المهمة التي باستطاعتها تلبية احتياجات المصدرين والمستوردين في استقطاب جميع أنواع الحاويات والشاحنات، وهو ما سيعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية، وسيساهم في ضمان جودة المنتجات المصدرة.

وعبرت جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب عن شكرها الكبير لعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على مساندته الكبيرة لها وعلى المجهودات التي قام بها من أجل إيجاد حلول لإكراهات ومعيقات قطاع التصدير والاستيراد بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات الصِلة تستهدف تحسين مناخ العمل بهذه المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عبد النبي بعوي كان قد تباحث مع نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم 28 فبراير 2018، خلال زيارته لإقليم الناظور، حول المشاكل التي يعرفها ميناء بني أنصار وعملية التعشير، وكذا المشاكل والمعيقات التي تعترض مغاربة العالم أثناء عودتهم إلى أرض الوطن.