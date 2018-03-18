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كُتّاب وآراء
محامون شباب يجددون مكتب جمعيتهم في سطات
عقد عدد من المحامين جمعا عاما انتخابيا لتجديد هيكلة مكتب "جمعية المحامين الشباب" بهيئة سطات، وأسفر عن انتخاب الأستاذ فاروق الخيراوي رئيسا لولاية سنتي 2018-2019، رفقة ثمانية أعضاء آخرين يمثلون الدوائر القضائية لسطات.
وحرص المشاركون في أشغال الجمع العام الانتخابي على موازنة المكتب الجديد، سواء من حيث التمثيلية المجالية المرتبطة بانتخاب أربعة محامين من كل دائرة قضائية، أو من حيث مقاربة النوع المتعلقة بظفر ثلاث محاميات بعضوية المكتب.
وانتهى الجمع العام المنعقد في إحدى قاعات المحكمة الابتدائية لسطات بانتخاب الأستاذ فاروق الخيراوي رئيسا لجمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، إلى جانب الأساتذة اسماعيل أبو تمام، وأسماء واعظ، وعصام رفيع، ونورة الهداج، وعبد الهادي خيران، وصفاء خيرون، وطارق العوجي، وعبد السلام الحماني.