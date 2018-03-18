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كُتّاب وآراء
الطقس في المملكة يعود إلى الاستقرار يوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يعود الجو إلى الاستقرار ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، بعدما سجلت اضطرابا جويا خلال اليومين الماضيين أعطى تساقطات مطرية قوية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية؛ فيما تشهد مناطق الريف وسايس تساقطات معتدلة في هذه الأثناء.
وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن "من المرتقب أن تعرف مناطق الريف وسايس والواجهة المتوسطية ومناطق الشمالية الغربية بعض قطرات المطرية الخفيفة، إلى أن يعود الطقس إلى الاستقرار من جديد يوم الثلاثاء المقبل، مع تسجيل بعض التساقطات يوم الأربعاء ستكون خفيفة في السواحل الأطلسية وشمال الجديدة وبمنطقة الريف".
الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الطقس سيعود للاستقرار من جديد بعد تسجيل اضطرابات مطرية في عدد من المناطق، خاصة في الشمال الغربي وفي الريف".
وسيكون البحر، حسب ما أوضحه يوعابد، هائجا إلى كثير الهيجان بمنطقة البوغاز، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و3.5 أمتار خلال الليلة المقبلة؛ فيما ستعرف السواحل الأطلسية هيجانا للبحر يصل علو موجه ما بين 2.5 و3.5 أمتار.
وسيكون البحر هائجا ما بين المهدية وآسفي، وقوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وقوي الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.
وأورد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن "رياحا قوية ستشهدها عدد من المناطق المغربية، خاصة في الشمال الغربي للمملكة وفي الريف، وستنقص تدريجيا غدا الاثنين في كل ربوع المملكة، ما عدا في مناطق البوغاز، التي تعرف رياحا قوية ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل".
وستهب الرياح من الجنوب الغربي، وأحيانا من الجنوب بالأقاليم الصحراوية، كما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، ومن الجنوب وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.