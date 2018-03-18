24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)

  2. الدخيل: البوليساريو تُراهنُ على "ثورة" .. وهذه أخطاء المغرب (5.00)

  3. بنسالم حميش يتصدى لأطروحات يوسف زيدان .. "مفرقعات وهذيان" (5.00)

  4. من سيرة ابن الجبال .. وهوى بسلهامه كخيمة ساقطة من السماء (5.00)

  5. اللاهوت العربي وسؤال المعنى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الطقس في المملكة يعود إلى الاستقرار يوم الثلاثاء

الطقس في المملكة يعود إلى الاستقرار يوم الثلاثاء

الطقس في المملكة يعود إلى الاستقرار يوم الثلاثاء
عبد السلام الشامخ*
الأحد 18 مارس 2018 - 13:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يعود الجو إلى الاستقرار ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، بعدما سجلت اضطرابا جويا خلال اليومين الماضيين أعطى تساقطات مطرية قوية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية؛ فيما تشهد مناطق الريف وسايس تساقطات معتدلة في هذه الأثناء.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن "من المرتقب أن تعرف مناطق الريف وسايس والواجهة المتوسطية ومناطق الشمالية الغربية بعض قطرات المطرية الخفيفة، إلى أن يعود الطقس إلى الاستقرار من جديد يوم الثلاثاء المقبل، مع تسجيل بعض التساقطات يوم الأربعاء ستكون خفيفة في السواحل الأطلسية وشمال الجديدة وبمنطقة الريف".

الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الطقس سيعود للاستقرار من جديد بعد تسجيل اضطرابات مطرية في عدد من المناطق، خاصة في الشمال الغربي وفي الريف".

وسيكون البحر، حسب ما أوضحه يوعابد، هائجا إلى كثير الهيجان بمنطقة البوغاز، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و3.5 أمتار خلال الليلة المقبلة؛ فيما ستعرف السواحل الأطلسية هيجانا للبحر يصل علو موجه ما بين 2.5 و3.5 أمتار.

وسيكون البحر هائجا ما بين المهدية وآسفي، وقوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وقوي الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.

وأورد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن "رياحا قوية ستشهدها عدد من المناطق المغربية، خاصة في الشمال الغربي للمملكة وفي الريف، وستنقص تدريجيا غدا الاثنين في كل ربوع المملكة، ما عدا في مناطق البوغاز، التي تعرف رياحا قوية ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل".

وستهب الرياح من الجنوب الغربي، وأحيانا من الجنوب بالأقاليم الصحراوية، كما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، ومن الجنوب وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - imane الأحد 18 مارس 2018 - 13:25
حمدا لله على نعمته و اخيرا سيستقر الجو و سنحضى بالشمس المشرقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.