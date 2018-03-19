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قريبا .. خط بحري لنقل الحاويات بميناء الناظور‎

قريبا .. خط بحري لنقل الحاويات بميناء الناظور‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 مارس 2018 - 07:27

أعلن ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب قرب افتتاح خط بحري لنقل الحاويات بميناء الناظور؛ وذلك بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين على المستوى المحلي والوطني.

وأكد الائتلاف ذاته، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اجتماعا عقد بمقر المكتب المغربي للموانئ ببني انصار، تمحور حول الإمكانيات اللوجيستيكية والخدماتية التي يتمتع بها ميناء بني انصار بشقيه التجاري وميناء المسافرين، وحضره المدير الجهوي للمكتب المغربي للموانئ، والمدير الإقليمي للجمارك، وممثل Marsa Maroc.

وتوج اللقاء بزيارة ميدانية إلى ميناء المسافرين والميناء التجاري، حيث تم الاطلاع على الآليات والمعدات الحديثة المخصصة لتلبية احتياجات المصدرين والمستوردين في استقطاب جميع أنواع الحاويات والشاحنات؛ واعتبر الائتلاف أن ذلك سيعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية، وسيساهم في ضمان جودة المنتجات المصدرة.

وعقد الائتلاف سلسلة من اللقاءات مع عامل إقليم الناظور ومجموعة من المسؤولين لإيجاد حلول لإكراهات ومعيقات قطاع التصدير والاستيراد بالمنطقة الشرقية، والتي تتمثل في تعقيد المساطر الجمركة ومشاكل التأخير في معالجة بعض الملفات عبر اللجوء إلى عرضها على الصعيد المركزي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات الصِّلة تستهدف تحسين مناخ العمل بهذه المنطقة.

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