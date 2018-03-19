جماعة "بومالن دادس" تستفيد من مشاريع متنوعة

محمد آيت حساين

قال رئيس جماعة بومالن دادس، محمد قاشا، إن مدينة بومالن دادس عرفت مؤخرا بناء أوراش كبرى ومهيكلة في شتى القطاعات، بفضل مرافعات المجلس الجماعي لدى مختلف الشركاء مركزيا جهويا وإقليميا، مشيرا إلى أن الجماعة استفادت من مشاريع عديدة تقدر تكلفتها بحوالي 300 مليون درهم.

واستعرض محمد قشا، في تصريح لهسبريس، حصيلة أهم المشاريع التي قال إن الجماعة قامت بتنزيلها إلى أرض الواقع منذ سنة 2009، منها مشروع التطهير السائل الذي خصص له مبلغ مالي قدره 120 مليون درهم، والمستشفى المحلي لبومالن دادس، بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم، ومشروع تأهيل شارع محمد الخامس بغلاف مالي قدره 64 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع تأهيل شارع ولي العهد، بثمانية ملايين درهم، على حد قوله.

رئيس جماعة بومالن دادس شدد في التصريح ذاته على أن الأخيرة، وبفضل دعم باقي الشركاء، "ستقوم بإنجاز مشاريع أخرى كبرى ذات بعد اجتماعي ورياضي وثقافي، أهمها القاعة المغطاة للرياضة بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم، وبناء دار الموسيقى والفن بـ6 ملايين درهم، والمحطة الطرقية بغلاف مالي يقدر بـ7 ملايين درهم، بالإضافة إلى تأهيل ساحة الجيش الملكي بغلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، وتأهيل شارع المرابطين وايت بوالال وساحة اداك بـ9 ملايين درهم، مع عرض عقاري مهم للسكن بـ2500 بقعة مجهزة".

ولفت المسؤول ذاته إلى أن الجماعة ترافعت لدى الجهات المسؤولة على المستوى المركزي لبناء مجموعة من المؤسسات الإدارية، ضمنها مركز جديد للوقاية المدنية بغلاف مالي قدره 2 ملايين درهم، ومقر جديد للباشوية بـ2 ملايين درهم، بالإضافة إلى بناء سوق نموذجي بـ 4 ملايين درهم، وبناء مركز الفحص التقني للسيارات بـ5 ملايين درهم، وتجهيز الحي الحرفي، وبناء محطة التحويل الكهربائي بـ45 مليون درهم، ودفن خطوط الضغط المتوسط على مستوى مركز المدينة بـ2 ملايين درهم.

وأشار محمد قاشا، رئيس جماعة بومالن دادس بإقليم تنغير، إلى أن هناك مشاريع أخرى منجزة بالجماعة وتؤدي مهامها الاجتماعية والرياضية والتربوية، "وأهمها دار الأمومة المجهزة بسيارة إسعاف، والمركب السوسيو رياضي صنفA، والمركب السوسيو رياضي صنفE ، ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة المجهز بحافلة للنقل، وأسطول النقل المدرسي، وأسطول النقل الرياضي، ومركز إيواء الشباب، ودار المواطن؛ بالإضافة إلى أكشاك للشباب العاطل ولذوي الاحتياجات الخاصة، وملاعب القرب، مع تأهيل دار الشباب، وتوفير حافلة لنقل مرضى القصور الكلوي، والمساهمة في بناء مركز تصفية الدم"، على حد قوله.