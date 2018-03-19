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"تعويضات مالية" تهز مجلس مدينة المحمدية

"تعويضات مالية" تهز مجلس مدينة المحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 19 مارس 2018 - 11:27

ما زالت تداعيات الانشقاق بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود مجلس مدينة المحمدية وبين أحزاب الأغلبية المنزوية في المعارضة، بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، تتوالى وتكشف عن مزيد من التخبط في تدبير شؤون هذه المدينة.

عدد من أعضاء المجلس الجماعي بالمحمدية عبروا عن تذمرهم من استمرار حصول بعض المستشارين الجماعيين الذين يشغلون منصب نواب للرئيس عن تعويضات مالية، بالرغم من كونهم لم يعودوا يؤدون المهام المنوطة بهم.

وأكد مستشارون جماعيون لجريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض النواب الذين أضحوا في الأغلبية المعارضة ما زالوا يتلقون تعويضاتهم المالية، بالرغم من كونهم لم يقوموا بالمهام والتفويضات الممنوحة لهم من لدن الرئيس.

وأوضح هؤلاء المستشارون الجماعيون، في حديثهم لجريدة هسبريس، أن النائب المفوض له تدبير قطاع النظافة والمنتمي إلى صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي ونوابا آخرين لا يحضرون الاجتماعات الخاصة بالمكتب المسير، باستثناء النواب المنتمين إلى صفوف حزب العدالة والتنمية.

وأشارت مصادرنا إلى أن هؤلاء النواب يصرون على الحصول على التعويضات الخاصة بالمهام، إذ يتهافتون عليها شهريا، بالرغم من الدعوات التي أطلقها بعض المستشارين والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقفها، لا سيما أنها تعويضات مرتبطة بمهام وتفويضات.

وحمّل المستشارون والنشطاء مسؤولية هدر المال العام بهذه الطريقة إلى حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي، الذي وجب عليه وقف منح التعويضات لهؤلاء المستشارين تطبيقا لبنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

مصدر مقرب من رئيس جماعة المحمدية أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حسن عنترة قرر أوقف تعويضات بعض النواب الذين لا يحضرون للاجتماعات ولا يقومون بالمهام التي تم تفويضها لهم.

وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء النواب الذين تم منحهم تفويضات مهمة وجب عليهم التحرك لمساعدة المدينة للخروج من مشاكلها، خاصة أنه بإمكانهم ربط علاقات وشراكات مع قطاعات ومؤسسات وطنية ودولية قد تسهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية.

وأشار مصدر الجريدة إلى أن ثلاثة نواب لرئيس الجماعة هم من يقومون بمهاهم ويحضرون اجتماعات المكتب المسير، فيما البقية الآخرون دائمو الغياب ولا يقدمون أفكارا ومشاريع لدراستها وعرضها على المجلس.

جدير بالذكر أن مجلس مدينة المحمدية يعيش، في الآونة الأخيرة، غليانا كبيرا، بعد انسحاب فريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار من الأغلبية والتحاقهما بالمعارضة، إذ جرى إسقاط الميزانية لسنة 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - oxygen الاثنين 19 مارس 2018 - 11:49
لاحولة ولا قوة الابالله أي حال هادا وصلت إليه البلاد أين هي روح المواطنة أين هي الغيرة على الوطن والمواطن كل من تقلد منصبا في هادا البلد إلا ويعتبره البقرة الحلوب لا يمكن الاستغناء عنه بأي وسيلة والنمادج كثيرة لاحصرة لها .
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2 - رشيد الاثنين 19 مارس 2018 - 11:49
هذه من اسباب اهضار المال العام ناهيك عن تزوير الفواتير بالتفاهم المسبق مع المقاولين لتنفيذ السفقان والمشاريع الواقعية والوهمية . رغم الحراسة والمراقبة فان لم تتم معاقبة المسؤولين عن التلاعبات بالمال العام بالزج بهم في السجن وحجز ممتلكاتهم فلن يعالج المشكل ابدا .
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