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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 19 مارس 2018 - 05:47

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا خلال النهار مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من مناطق طنجة والريف والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية الغربية وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستتغمم الأجواء خلال الليلة الموالية مع نزول أمطار وزخات بكل من مناطق طنجة والريف الغربي والسايس والواجهة المتوسطية والسهول والسواحل شمال الجديدة. وستتناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية، وسيكون الطقس نسبيا باردا بالمنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الغربي بمنطقة طنجة وبالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة من القطاع الغربي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 درجة و 9 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و 12 درجة بكل من السايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 05 و 12 درجة بالمرتفعات، ومابين 13 و 17 درجة بالهضاب العليا الشرقية وبمنقطة طنجة وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 22 و 27 درجة بسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و 32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بالساحل الأطلسي.

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