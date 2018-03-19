قافلة طبية تقدم خدماتها بجماعة تيديلي بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظّمت جمعية الحمامة للتربية والتخييم، الأحد، بشراكة مع نادي التضامن للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة سكان دوار "تيكرضي" بالجماعة القروية تيدلي مسفيوة بإقليم الحوز.

أنس أبو الكلام، مسؤول باللجنة المنظمة لهذه الحملة الطبية، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن ما يفوق 1400 شخص استفادوا من عدة فحوصات وأدوية بالمجان، مشيرا إلى أن الأمراض التي تمت معاينتها تهم آلام الظهر بسبب البرد والجهاز الهضمي بالنظر إلى نوع التغذية السائدة في هذه المنطقة التي تعلو عن سطح البحر بـ1800 متر، مشددا على أن الحالات المستعصية ستتم متابعتها بمستشفيات إقليم الحوز ومدينة مراكش.

وفي السياق نفسه، نظمت كل من جمعية "تسيلت" للتنمية والجمعية المغربية للصحة والتغذية ومساعدة مرضى الجهاز التنفسي "أنفاس" من الرباط، بمساهمة مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بالحوز والمجلس الجماعي بالمنطقة وجمعية "أمال اغير نالسبت" و"وايركو" للتنمية، أمس السبت، بدواري أغير نالسبت وتدوارت بالجماعة السابق ذكرها، قافلة طبية مجانية في تخصصات أمراض الصدر والتنفس وأمراض النساء والقلب والطب العام والأطفال وقياس ضغط الدم مع الكشف بالصدى وتوزيع الأدوية للمرضى، استفاد منها حوالي 600 شخص.