إطلاق مشاريع لتقوية الشبكة الطرقية بجهة بني ملال

هسبريس من بني ملال

أشرف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رفقة إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ومحمد دردوري، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، على إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 من النقطة الكيلومترية 700 +457 والنقطة الكيلومترية 000 +473 في المقطع الرابط بين جماعة أولاد يعيش وجماعة قصبة تادلة على طول 15.3 كلم.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف التنقل بين مدن بني ملال وقصبة تادلة وخنيفرة، وتقوية الرصيد الطرقي والمحافظة عليه، وتحسين شروط السلامة الطرقية؛ وذلك بتكلفة مالية وصلت إلى 29.9 مليون درهم.

كما قام رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة والوفد المرافق للوزير الوصي على قطاع التجهيز بزيارة ورش تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3204 المقطع الرابط بين أولاد يعيش وإغرم لعلام جماعة دير القصيبة، على طول 18 كيلومترا.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الولوج إلى الطريق السيار، وفك العزلة عن المناطق الجبلية بتكلفة تقدر بـ30 مليون درهم.

وبجماعة أم البخت، أشرف عبد القادر اعمارة رفقة إبراهيم مجاهد على إعطاء انطلاقة أشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 317، مرورا بجماعة ناور ومركز زاوية الشيخ على طول 33.7 كلم.

وسيسهم هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته المالية 14 مليون درهم، في انسياب حركة السير بالجماعات المجاورة لهذا المحور، خاصة تراب جماعة ناوور وجماعة أم البخث، وتحسين ظروف التنقل لمستعملي هذا المحور الطرقي، وإنعاش القطاع السياحي بهذا المجال الغابوي الذي يحتضن مؤهلات سياحية وطبيعية واعدة.

وبجماعة واومنة بإقليم خنيفرة، أعطيت انطلاقة أشغال توسيع وتقوية وتغيير مسار الطريق الوطنية رقم 8 بين النقطة الكيلومترية 900 +521 والنقطة الكيلومترية 000+ 543 على طول 21.1 بغلاف مالي قدره 64.4 مليون درهم؛ وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 8.

وقد شكلت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الجهة على نسبة تقدم الأشغال بورش التأهيل الحضري لمركز واومنة الذي تشرف عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وورش تهيئة مركز جماعة زاوية الشيخ الذي ينجزه مجلس جهة بني ملال خنيفرة بتكلفة تقدر بـ20 مليون درهم؛ وهو ما سيمكن من تحسين جمالية المشهد الحضري للمراكز الترابية الموجودة بين إقليمي بني ملال وخنيفرة، على امتداد الطريق الوطنية رقم 8 .