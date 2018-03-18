24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:3012:4016:0218:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)

  2. هدر بيئي (5.00)

  3. اللاهوت العربي وسؤال المعنى (5.00)

  4. برلماني من "سيدياو": محطات أساسية تحسم انضمام المغرب النهائي (5.00)

  5. هكذا تتم المتاجرة في مساعدات قاطني مخيم الوحدة بمدينة بوجدور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إطلاق مشاريع لتقوية الشبكة الطرقية بجهة بني ملال

إطلاق مشاريع لتقوية الشبكة الطرقية بجهة بني ملال

إطلاق مشاريع لتقوية الشبكة الطرقية بجهة بني ملال
هسبريس من بني ملال
الأحد 18 مارس 2018 - 23:05

أشرف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رفقة إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ومحمد دردوري، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، على إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 من النقطة الكيلومترية 700 +457 والنقطة الكيلومترية 000 +473 في المقطع الرابط بين جماعة أولاد يعيش وجماعة قصبة تادلة على طول 15.3 كلم.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف التنقل بين مدن بني ملال وقصبة تادلة وخنيفرة، وتقوية الرصيد الطرقي والمحافظة عليه، وتحسين شروط السلامة الطرقية؛ وذلك بتكلفة مالية وصلت إلى 29.9 مليون درهم.

كما قام رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة والوفد المرافق للوزير الوصي على قطاع التجهيز بزيارة ورش تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3204 المقطع الرابط بين أولاد يعيش وإغرم لعلام جماعة دير القصيبة، على طول 18 كيلومترا.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الولوج إلى الطريق السيار، وفك العزلة عن المناطق الجبلية بتكلفة تقدر بـ30 مليون درهم.

وبجماعة أم البخت، أشرف عبد القادر اعمارة رفقة إبراهيم مجاهد على إعطاء انطلاقة أشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 317، مرورا بجماعة ناور ومركز زاوية الشيخ على طول 33.7 كلم.

وسيسهم هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته المالية 14 مليون درهم، في انسياب حركة السير بالجماعات المجاورة لهذا المحور، خاصة تراب جماعة ناوور وجماعة أم البخث، وتحسين ظروف التنقل لمستعملي هذا المحور الطرقي، وإنعاش القطاع السياحي بهذا المجال الغابوي الذي يحتضن مؤهلات سياحية وطبيعية واعدة.

وبجماعة واومنة بإقليم خنيفرة، أعطيت انطلاقة أشغال توسيع وتقوية وتغيير مسار الطريق الوطنية رقم 8 بين النقطة الكيلومترية 900 +521 والنقطة الكيلومترية 000+ 543 على طول 21.1 بغلاف مالي قدره 64.4 مليون درهم؛ وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 8.

وقد شكلت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الجهة على نسبة تقدم الأشغال بورش التأهيل الحضري لمركز واومنة الذي تشرف عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وورش تهيئة مركز جماعة زاوية الشيخ الذي ينجزه مجلس جهة بني ملال خنيفرة بتكلفة تقدر بـ20 مليون درهم؛ وهو ما سيمكن من تحسين جمالية المشهد الحضري للمراكز الترابية الموجودة بين إقليمي بني ملال وخنيفرة، على امتداد الطريق الوطنية رقم 8 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - haj mohamed الأحد 18 مارس 2018 - 23:15
المرجو عدم نسيان الطريق الرابطة بين الفقيه بن صالح وابي الجعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - زهير بومية الأحد 18 مارس 2018 - 23:45
هادشي كيفرح جهة بني ملال خنيفرة جهة واعدة يا حسرتاه علينا اقليم ميدلت لاحونا لافقر جهة درعة تافيلالت الظلم هذا جا الشوباني كمل الباهية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - الشرقي الاثنين 19 مارس 2018 - 00:09
وماذا عن الطريق الرابطة بين واد زم ومولاي بوعزة بلاد المقاومين والمجاهدين؟ إذ إنها تعد طريق كاريتية بكل المقاييس علما بأنها تربط أقاليم خنيفرة وخريبكة وبني ملال عبر وادزم .ولكن يظهر أن هذه المنطقة مغضوب عليها لأنها قاومت الإستعمار القديم ولم تقبل الإستحمار الحالي!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.