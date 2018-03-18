"صرخة إداوتنان" تندد بتهميش جماعة أقصري

ميمون أم العيد من أكادير

أصدرت أزيد من 25 هيئة بجماعة أقصري ونواحيها شمال أكادير بيانا استنكاريا ضد التهميش، أسمته "صرخة إداوتنان"، بسبب حالة المسالك الطرقية بالمنطقة بعد الأمطار الأخيرة.

البيان الذي يحمل توقيعات مختلف الجمعيات والمؤسسات الفندقية بمنطقة إداوتنان، عبر من خلاله الموقعون عن رفضهم كل "أشكال التهميش والإقصاء".

ولخص البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مظاهر هذا الإقصاء والتهميش في "عزلة منطقة إداوتنان عن أكادير جراء انهيار الطريق الإقليمية الرئيسية رقم 1001 على مستوى جماعة أقصري"، منددا بـ"التأخر الكبير في إصلاح الطريق الإقليمية المنهارة 1001 لأكثر من 3 سنوات، وكثرة التدخلات الترقيعية، غير المجدية، في السنوات الأخيرة".

ولم يفت "صرخة إداوتنان" أن يثير اهتمام المسؤولين بأكادير والمغرب إلى ما يعانيه سكان منطقة إداوتنان كلما هطلت الأمطار وتقطعت السبل التي تؤدي إلى دواويرهم من خلال "صعوبة نقل المرضى والنساء الحوامل إلى المستشفى الجهوي بأكادير، وصعوبة التدخل لإنقاذ أرواحهم، وتفاقم معاناة المواطنين في التنقل من منطقة إداوتنان إلى أورير، وعطالة مهنيي النقل بالمنطقة جراء انهيار الطريق".

وتطرق البيان ذاته إلى "صعوبة تزويد المنطقة بالمواد الأساسية والضرورية للعيش الكريم، وارتفاع تكلفة نقلها وإيصالها للمواطنين، وكثرة معاناة التجار في إيصال بضائعهم الى الأسواق المحلية".

كما تحدث عن "عطالة أرباب المطاعم ومراكز الإيواء، والدفع ببعضهم للإفلاس بسبب عزلة المنطقة عن مدينة أكادير، وتفاقم مشاكل تنقل نساء ورجال التعليم بالمنطقة، وصعوبة التحاقهم بأقسامهم الدراسية".

البيان، الذي يحمل توقيعات أغلب الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بمنطقة إداوتنان، أشار إلى "استفحال ظاهرة الغش في إنجاز المسالك الطرقية الجديدة واليتيمة بالمنطقة، وتهميش المنطقة وإقصائها".

وقد عبر الموقعون على هذا البيان عن استنكارهم "لتهميش هذه المنطقة المنكوبة"، وطالبوا المسؤولين بالوقوف بجانبهم، و"التدخل العاجل لفك العزلة عن منطقتنا والاستجابة لصرختنا بإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، حسب تعبير "صرخة إداوتنان".