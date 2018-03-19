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كُتّاب وآراء
تازة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:
- تازة ..................................................... 44 ملم
- شفشاون ............................................ 18 ملم
- إفران ................................................... 15 ملم
- تطوان ................................................. 11 ملم
- سيدي سليمان ................................... 10 ملم
- وجدة وبنسليمان ................................. 09 ملم
- خريبكة ............................................... 07 ملم
- الدار البيضاء أنفا......................................05 ملم
- مكناس ............................................... 04 ملم
- القنيطرة والرباط ................................... 03 ملم
- سطات وبني ملال وطنجة والعرائش ..... 01 ملم
- الناظور والحسيمة والنواصر والجديدة
وفاس وسيدي إفني والمحمدية............. أقل من 1 ملم