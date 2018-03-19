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الرئيسية | جهات | تازة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

تازة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

تازة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 19 مارس 2018 - 12:05

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

- تازة ..................................................... 44 ملم

- شفشاون ............................................ 18 ملم

- إفران ................................................... 15 ملم

- تطوان ................................................. 11 ملم

- سيدي سليمان ................................... 10 ملم

- وجدة وبنسليمان ................................. 09 ملم

- خريبكة ............................................... 07 ملم

- الدار البيضاء أنفا......................................05 ملم

- مكناس ............................................... 04 ملم

- القنيطرة والرباط ................................... 03 ملم

- سطات وبني ملال وطنجة والعرائش ..... 01 ملم

- الناظور والحسيمة والنواصر والجديدة

وفاس وسيدي إفني والمحمدية............. أقل من 1 ملم

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