طقس بارد ورياح قوية تهب على عدة مناطق بالمملكة

نورالدين إكجان*

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون الجو باردا ومصحوبا بهبوب رياح قوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل؛ وذلك بعدد من أقاليم المملكة، مع تسجيل تساقطات ثلجية أحيانا معتدلة بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، والريف، والهضاب العليا الشرقية التي يفوق علوها 1200 متر، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بالمديرية، أورد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه بهبوط كثل هوائية باردة قادمة من أوروبا، فمن المنتظر تسجيل انخفاض في درجات الحرارة الدنيا لتتراوح ما بين ناقص 08 وناقص 01 درجة يومي الأربعاء والخميس، بكل من إفران، والحاجب، وصفرو، وبولمان، وميدلت، وخنيفرة، وبني ملال، وأزيلال، وشيشاوة، والحوز، وتازة، ومرتفعات تنغير، والرشيدية، وورزازات وتارودانت.

وأضاف يوعابد أن موجة انخفاض درجة الحرارة ستهم مناطق أخرى، إذ من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 00 و03 درجات بكل من أقاليم فكيك، وجرادة، وتارودانت، وبركان، والدريوش، وكرسيف، وتاونات، وفاس، ومكناس، ومولاي يعقوب، وشفشاون، والخميسات، وخريبكة، ومرتفعات الحسيمة، وتطوان، والعرائش، ووزان.

انخفاض درجة الحرارة سيكون مصحوبا كذلك برياح قوية، إذ أوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنها تتوقع أن تهب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 65 و95 كلم في الساعة غدا الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل بكل من أقاليم بولمان، وميدلت، وتازة، والدريوش، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبركان، وتاوريرت، ووجدة، وجرادة، وفكيك، وإفران، وورزازات، وتنغير، وكلميم، والصويرة، والرشيدية، وزاكورة، وطانطان، والعيون، وطرفاية، والسمارة، وآسا الزاك، وبوجدور، ووادي الذهب، ومرتفعات تزنيت، وسيدي إفني وأزيلال.